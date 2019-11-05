Банки отказываются принимать материнский капитал в качестве взноса по ипотеке. Разъяснение ЦБ

Крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, сообщают «Известия».

Жалобы на форумах

На специализированных форумах появились жалобы на отказ крупных банков выдавать такие кредиты. Так, например, льготный жилищный кредит под 5−6% годовых не дают в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке.

Корень зла

Представители банков подтвердили, что в качестве первоначального взноса невозможно использовать маткапитал. Они объяснили это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ (ПФР) переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

Условия

В Сбербанке сообщили, что готовы принять маткапитал для льготного жилищного кредитования семей с детьми только при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги.

Однако строительные компании, как правило, не согласны ждать поступления средств, а свои деньги в размере маткапитала Сбербанк направлять застройщику отказывается.

Следовательно, покупка жилья с помощью маткапитала по льготной программе через Сбербанк также оказывается невозможна.

В других учреждениях

Между тем не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе.

Например, банк «Дом.РФ», Абсолют Банк, «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс».

Разъяснение ЦБ

Центральный Банк заявил, что отказ крупных кредитных организаций принимать маткапитал для льготного жилищного кредитования, не является нарушением закона, пишет polit.ru.

Гражданин может получить деньги за рождение второго и последующего ребенка только после того, как подаст в ПФР заявление с просьбой выделить эти средства на улучшение жилищных условий, но перечислят их только по факту сделки с недвижимостью.