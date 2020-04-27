24/7: банки переводят часть сотрудников на работу «с проживанием»

Первый зампред и совладелец «Совкомбанка» Сергей Хотимский сообщил РБК, что банк уже перевёл порядка 10 человек на работу «с проживанием».
Данная мера «касается сердца банка — это казначейские операции», поэтому «основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится», пояснил банкир.
И добавил, что эти сотрудники добровольно согласились на самоизоляцию в офисе за повышенную зарплату, пишет RT.
Первый зампред правления банка «Зенит» Константин Рыбаков, сообщил, что банк уже подготовил план по переводу отдельных команд в режим 24/7, но пока не реализовал его.
План предусматривает автономное проживание команд поддержки, для его реализации были закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности.
Кроме этого, по словам Рыбакова, «разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение».