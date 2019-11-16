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Экономика

Банки предупредили о рисках при сборе биометрических данных россиян через смартфоны

В банках считают рискованным делом сбор биометрических данных клиентов с помощью их гаджетов.

Сканирование глаза.
Сканирование глаза.
СС0

Финансисты не исключают, что при удаленной передаче данных может произойти подмена, а затем и кража со счетов.

В подавляющем большинстве кредитных организаций намерены продолжать собирать биометрию только в своих офисах. Удаленный прием данных, по мнению специалистов, угрожает их безопасности.

«Существует риск подмены биометрических данных. В связи с этим идентификация клиента по паспорту сотрудником банка на данный момент остается наиболее надежным способом защиты данных клиента», — рассказал РИА Новости специалист по безопасности одного из московских банков.

Наиболее безопасным способом для сбора биометрических данных служит офис финансовой организации, где сотрудник собирает биометрию клиента только с помощью оборудования, которое установлено на рабочих местах, уверены банкиры, пишет ura.ru.

Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения удаленно открыть счет или заказать выпуск карты.

Предполагалось, что до конца этого года сервис будет доступен во всех отделениях российских банков.

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