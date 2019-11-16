Банки предупредили о рисках при сборе биометрических данных россиян через смартфоны

Финансисты не исключают, что при удаленной передаче данных может произойти подмена, а затем и кража со счетов.
В подавляющем большинстве кредитных организаций намерены продолжать собирать биометрию только в своих офисах. Удаленный прием данных, по мнению специалистов, угрожает их безопасности.
«Существует риск подмены биометрических данных. В связи с этим идентификация клиента по паспорту сотрудником банка на данный момент остается наиболее надежным способом защиты данных клиента», — рассказал РИА Новости специалист по безопасности одного из московских банков.
Наиболее безопасным способом для сбора биометрических данных служит офис финансовой организации, где сотрудник собирает биометрию клиента только с помощью оборудования, которое установлено на рабочих местах, уверены банкиры, пишет ura.ru.
Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения удаленно открыть счет или заказать выпуск карты.
Предполагалось, что до конца этого года сервис будет доступен во всех отделениях российских банков.