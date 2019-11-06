Банки вгоняют людей в кабалу в погоне за прибылью, уверен депутат Госдумы

Парламентарий рассказал на пленарном заседании Госдумы, что на последний прием к нему обратились несколько десятков граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за того, что в декабре 2014 года резко упал курс рубля. Тогда же валютно-ипотечные заемщики попали в тяжелейшую ситуацию.
Большинство банков пошли навстречу заемщикам и решили проблему, считает депутат. Но крупнейший государственный банк — ВТБ — не пошел по этому пути, отметил Гартунг.
Депутат также указал и на частный банк «ДельтаКредит», пишет «Росбалт».
«Сегодня он присоединился к Росбанку. Наверное, банкиры вспоминают поговорку „Прибыль превыше всего“, но забывают, наверное, вторую часть этой поговорки — „Честь дороже прибыли“. Вот здесь в погоне за прибылями банкиры просто людей вгоняют в кабалу», — подчеркнул парламентарий.