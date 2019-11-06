Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Банки вгоняют людей в кабалу в погоне за прибылью, уверен депутат Госдумы

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг упрекнул руководителей ряда банков в нежелании идти навстречу заемщикам, попавшим в трудную ситуацию.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Парламентарий рассказал на пленарном заседании Госдумы, что на последний прием к нему обратились несколько десятков граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию из-за того, что в декабре 2014 года резко упал курс рубля. Тогда же валютно-ипотечные заемщики попали в тяжелейшую ситуацию.

Большинство банков пошли навстречу заемщикам и решили проблему, считает депутат. Но крупнейший государственный банк — ВТБ — не пошел по этому пути, отметил Гартунг.

Депутат также указал и на частный банк «ДельтаКредит», пишет «Росбалт».

«Сегодня он присоединился к Росбанку. Наверное, банкиры вспоминают поговорку „Прибыль превыше всего“, но забывают, наверное, вторую часть этой поговорки — „Честь дороже прибыли“. Вот здесь в погоне за прибылями банкиры просто людей вгоняют в кабалу», — подчеркнул парламентарий.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость