Банки запускают совместные программы с производителями среднетоннажных грузовиков

По данным аналитического агентства АВТОСТАТ, в первом квартале 2023 года выросли продажи новых грузовиков выросли на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на отечественном рынке грузоперевозок наиболее востребованы грузовые автомобили развозного класса, поэтому банки и лизинговые запускают совместные кредитные и лизинговые программы с производителями таких машин.