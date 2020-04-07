Банкиры просят региональные власти разрешить посещать банки во время самоизоляции

Ассоциация банков России просит признать посещение банков россиянами обоснованной причиной для выхода гражданина из дома в период самоизоляции.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.

Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в нем содержится просьба обратиться к губернаторам регионов, сообщает «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении упоминал право граждан ходить в банк или к банкомату и обязанность банков продолжить работу, напомнили банкиры.

«К сожалению, такая потребность граждан не отражена в решениях исполнительной власти субъектов РФ при введении режима повышенной готовности», — отмечается в обращении.

Ассоциация банков России просит признать неотложными операции по открытию банковских счетов, внесению наличных на банковский счет, снятию наличных для оплаты товаров первой необходимости в аптеках, магазинах и службах доставки, не принимающих к оплате банковские карты, получению банковских карт.

В Москве и Подмосковье посещение банков гражданами в режиме самоизоляции разрешено, пишет bfm.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля подписал новый указ об ограничительных мерах в период пандемии коронавируса. Документ опубликовали на официальном сайте края.

В нем среди работающих организаций — предоставляющие «финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам)», в том числе страховые и банковские услуги.