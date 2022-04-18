Банкиры узнали, какую валюту предпочитают россияне

У большей части россиян нет накоплений в виде наличной валюты, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный банком «Открытие».

По данным опроса, 45% россиян имеют запасы наличной валюты, у 55% ее нет.

У 72% опрошенных есть доллары США, евро имеются лишь у 35% участников опроса.

«Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%", — следует из документа.

При этом большинство накоплений в валюте у физлиц сосредоточено в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%).

47% опрошенных россиян не планируют покупать наличную валюту, потому что она им не нужна, пишет Газета.Ru.

18 апреля ЦБ РФ возобновил возможность для банков продавать наличную валюту.