18 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Банкиры узнали, какую валюту предпочитают россияне

У большей части россиян нет накоплений в виде наличной валюты, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный банком «Открытие».

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

По данным опроса, 45% россиян имеют запасы наличной валюты, у 55% ее нет.

У 72% опрошенных есть доллары США, евро имеются лишь у 35% участников опроса.

«Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%", — следует из документа.

При этом большинство накоплений в валюте у физлиц сосредоточено в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%).

47% опрошенных россиян не планируют покупать наличную валюту, потому что она им не нужна, пишет Газета.Ru.

18 апреля ЦБ РФ возобновил возможность для банков продавать наличную валюту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость