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Экономика

Бардак должен заканчиваться. Что за новый инструмент контроля приготовило государство алтайским аграриям

В 2022 году в России заработает информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Регламентирующий ее работу закон уже наделал шуму — кто-то его хвалит и говорит, что зерновому рынку он добавит прозрачности, другие заявляют, что новые правила работы достаточно жесткие и соблюдать их будет сложно. Чего ждать и к чему готовиться алтайским сельхозпроизводителям, разбирался altapress.ru.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

С чего начался разговор

Как будут жить алтайские аграрии после вступления в силу обновленного закона «О зерне», которое предполагалось с 1 января 2022 года, в конце года минувшего спросил у властей Алексей Мельников, генеральный директор компании «СЭУС». Дело было на Экспертном совете по агропромышленному комплексу, организованном ИД «Алтапресс».

«Если закрутить как надо, это будет очень жесткий инструмент, — заявил спикер. — Последствия могут быть непредсказуемыми. Каким будет старт — позитивным или негативным — кто-то сможет ответить?»

Александр Чеботаев, в тот момент еще возглавлявший краевое министерство сельского хозяйства, честно признался: вопросов сейчас больше чем ответов.

«Когда государство решает что-то закрутить, тогда есть какой-то предварительный полугодовой вариант. Мы это всегда ощущаем на себе — минимум два-три раза в неделю селекторы с Москвой на данную тему. Пока Минсельхоз разговоров никаких не ведет. Есть дела поважнее», — отметил тогда Чеботаев.

Экспертный совет по сельскому хозяйству.
Экспертный совет по сельскому хозяйству.
Анна Зайкова

Уже в текущем году «СК» обратился в пресс-службу краевого ведомства за разъяснением, как же все-таки будет работать новая система. Ответ был таков: вопрос этот не курируем, информацией не владеем. Пишите в Москву.

Что на данный момент известно

Оператором новой системы действительно является федеральный центр «АгроАналитики», ведомство уже имеет определенный опыт по аккумулированию данных о состоянии дел в АПК.

С 1 июля 2022 года работы у него прибавится. С этого дня российские сельхозпроизводители пока в добровольном порядке начнут вносить в электронную систему «Зерно» определенные данные о себе: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

Налоги. Личный кабинет.
Налоги. Личный кабинет.
Pixabay.com

У индивидуальных предпринимателей свой список, в законе он тоже прописан.

Кроме того, в систему будет включаться информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

В случае ввоза или вывоза из России как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему будет загружаться информация о декларациях соответствия, фитосанитарных и ветеринарных сертификатах.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

В целом госмониторинг будет проводиться по основным зерновым, зернобобовым и масличным культурам: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, гречиха, овес, просо, рис, тритикале, подсолнечник, соя, рапс, горох, чечевица, нут, арахис, горчица, кунжут и другим.

С 1 сентября внесение данных в информационную систему для сельхозпроизводителей станет обязательным.

Что изменится для элеваторов

С этого же дня информацию о себе должны вносить и хранители зерна.

Они обязаны зарегистрироваться в системе и направить заявление о включении организации в реестр, в котором, помимо стандартных требований (наименование, ИНН, адрес, место нахождения), также будет указываться: свидетельство государственной регистрации о постановке опасного объекта на учет, договор обязательного страхования, вид сельскохозяйственной культуры, хранение которой осуществляется.

Элеватор в Ребрихе.
Элеватор в Ребрихе.
altapress.ru

По каждому зернохранилищу обязательно должны быть внесены технические характеристики и правоустанавливающие документы. Если на производственных мощностях, помимо хранения, осуществляется переработка продукции, информация также должна быть помещена в реестр.

Далее весь пакет документов будет рассматривать Минсельхоз России. Все хорошо — элеватор получает уникальный регистрационный номер (УРН) хранителя. Без него работать с осени уже будет нельзя.

Как все происходит сейчас

Важное нововведение — тотальный государственный мониторинг качества производимой продукции. Правда, пока непонятно — платно или бесплатно это будет для самих производителей.

Хлеб и урожай.
Хлеб и урожай.
Анна Зайкова

В июле 2021 года центр «АгроАналитики» запустил пилотный проект по мониторингу зерна в полном охвате. Проект стартовал в Краснодарском и Ставропольском краях, Курской, Воронежской, Ростовской областях, Башкирии.

В эти регионы поступили высокотехнологичные мобильные лаборатории, которые позволяют проводить исследования продукции прямо в местах производства и хранения зерна.

Алтайские сельхозпроизводители отмечают: даже не во всех крупных хозяйствах края есть такое оборудование, что уж говорить про мелких фермеров.

Проверка качества зерна.
Проверка качества зерна.
Олег Богданов

Сергей Топчиев, руководитель сельхозпредприятия «Панкрушихинский агропромснаб», отмечает: проблем с оценкой качества пока не было. Часть работ берет на себя семенная инспекция, в период уборочной подключаются и элеваторы, заинтересованные в поставках зерна.

Другой вопрос, что будет, когда документы одномоментно понадобятся всем и на все виды продукции.

Какие могут возникнуть проблемы

Эти и другие сложности уже не единожды обсуждались в Российском зерновом союзе.

Приемка зерно нового урожая.
Приемка зерно нового урожая.
Сергей Бутин

Например, в РЗС не понимают, как на деле обеспечить обособленное хранение каждой прошедшей проверку партии зерна. «Кто оплатит разницу в стоимости обособленного и обычного хранения? Производитель? С какой стати он будет это делать?» — считает руководитель союза Аркадий Злачевский.

Вадим Корбут, вице-президент объединения, открыто заявляет о неясности работы системы.

«Нужно будет сопровождать документами каждую машину, отправляемую из хозяйства? В один день их может быть десятки. Соответственно, будет задержка по времени, что тоже повлечет финансовые потери аграриев», — рассказал Корбут «Агроинвестору».

По расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25−30 млрд рублей в год и усилению давления на бизнес.

Зерно.
Зерно.
Анна Зайкова

А есть ли плюсы

Учредитель агропромышленной компании «Мельник» Александр Бедарев полагает: основная цель новой системы — вывести неучтенное зерно «на чистую воду».

По словам эксперта, пока этого не произошло, в приграничных с Казахстаном территориях продолжит процветать теневой экспорт. Борьбу с ним Бедарев считает благой целью и заверяет, только так можно уравнять всех участников рынка в налоговом поле.

Сергей Точиев введение системы прослеживания зерна сравнивает с историей «фирм-однодневок». Несколько лет назад государство объявило войну так называемым «прокладкам» — фирмам, с помощью которых покупатели зерна незаконно возмещали НДС.

Зерно.
Зерно.
Олег Богданов

«На первых порах тоже было много недовольных, — рассказал фермер. — Со временем стало ясно, что новые формы работы гораздо удобнее и только идут на пользу. Я абсолютно уверен, что бардак рано или поздно должен заканчиваться».

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