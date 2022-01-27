Бардак должен заканчиваться. Что за новый инструмент контроля приготовило государство алтайским аграриям

В 2022 году в России заработает информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Регламентирующий ее работу закон уже наделал шуму — кто-то его хвалит и говорит, что зерновому рынку он добавит прозрачности, другие заявляют, что новые правила работы достаточно жесткие и соблюдать их будет сложно. Чего ждать и к чему готовиться алтайским сельхозпроизводителям, разбирался altapress.ru.

С чего начался разговор

Как будут жить алтайские аграрии после вступления в силу обновленного закона «О зерне», которое предполагалось с 1 января 2022 года, в конце года минувшего спросил у властей Алексей Мельников, генеральный директор компании «СЭУС». Дело было на Экспертном совете по агропромышленному комплексу, организованном ИД «Алтапресс».

«Если закрутить как надо, это будет очень жесткий инструмент, — заявил спикер. — Последствия могут быть непредсказуемыми. Каким будет старт — позитивным или негативным — кто-то сможет ответить?»

Александр Чеботаев, в тот момент еще возглавлявший краевое министерство сельского хозяйства, честно признался: вопросов сейчас больше чем ответов.

«Когда государство решает что-то закрутить, тогда есть какой-то предварительный полугодовой вариант. Мы это всегда ощущаем на себе — минимум два-три раза в неделю селекторы с Москвой на данную тему. Пока Минсельхоз разговоров никаких не ведет. Есть дела поважнее», — отметил тогда Чеботаев.

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Анна Зайкова

Уже в текущем году «СК» обратился в пресс-службу краевого ведомства за разъяснением, как же все-таки будет работать новая система. Ответ был таков: вопрос этот не курируем, информацией не владеем. Пишите в Москву.

Что на данный момент известно

Оператором новой системы действительно является федеральный центр «АгроАналитики», ведомство уже имеет определенный опыт по аккумулированию данных о состоянии дел в АПК.

С 1 июля 2022 года работы у него прибавится. С этого дня российские сельхозпроизводители пока в добровольном порядке начнут вносить в электронную систему «Зерно» определенные данные о себе: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

Налоги. Личный кабинет. Pixabay.com

У индивидуальных предпринимателей свой список, в законе он тоже прописан.

Кроме того, в систему будет включаться информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

В случае ввоза или вывоза из России как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему будет загружаться информация о декларациях соответствия, фитосанитарных и ветеринарных сертификатах.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

В целом госмониторинг будет проводиться по основным зерновым, зернобобовым и масличным культурам: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, гречиха, овес, просо, рис, тритикале, подсолнечник, соя, рапс, горох, чечевица, нут, арахис, горчица, кунжут и другим.

С 1 сентября внесение данных в информационную систему для сельхозпроизводителей станет обязательным.

Что изменится для элеваторов

С этого же дня информацию о себе должны вносить и хранители зерна.

Они обязаны зарегистрироваться в системе и направить заявление о включении организации в реестр, в котором, помимо стандартных требований (наименование, ИНН, адрес, место нахождения), также будет указываться: свидетельство государственной регистрации о постановке опасного объекта на учет, договор обязательного страхования, вид сельскохозяйственной культуры, хранение которой осуществляется.

Элеватор в Ребрихе. altapress.ru

По каждому зернохранилищу обязательно должны быть внесены технические характеристики и правоустанавливающие документы. Если на производственных мощностях, помимо хранения, осуществляется переработка продукции, информация также должна быть помещена в реестр.

Далее весь пакет документов будет рассматривать Минсельхоз России. Все хорошо — элеватор получает уникальный регистрационный номер (УРН) хранителя. Без него работать с осени уже будет нельзя.

Как все происходит сейчас

Важное нововведение — тотальный государственный мониторинг качества производимой продукции. Правда, пока непонятно — платно или бесплатно это будет для самих производителей.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

В июле 2021 года центр «АгроАналитики» запустил пилотный проект по мониторингу зерна в полном охвате. Проект стартовал в Краснодарском и Ставропольском краях, Курской, Воронежской, Ростовской областях, Башкирии.

В эти регионы поступили высокотехнологичные мобильные лаборатории, которые позволяют проводить исследования продукции прямо в местах производства и хранения зерна.

Алтайские сельхозпроизводители отмечают: даже не во всех крупных хозяйствах края есть такое оборудование, что уж говорить про мелких фермеров.

Проверка качества зерна. Олег Богданов

Сергей Топчиев, руководитель сельхозпредприятия «Панкрушихинский агропромснаб», отмечает: проблем с оценкой качества пока не было. Часть работ берет на себя семенная инспекция, в период уборочной подключаются и элеваторы, заинтересованные в поставках зерна.

Другой вопрос, что будет, когда документы одномоментно понадобятся всем и на все виды продукции.

Какие могут возникнуть проблемы

Эти и другие сложности уже не единожды обсуждались в Российском зерновом союзе.

Приемка зерно нового урожая. Сергей Бутин

Например, в РЗС не понимают, как на деле обеспечить обособленное хранение каждой прошедшей проверку партии зерна. «Кто оплатит разницу в стоимости обособленного и обычного хранения? Производитель? С какой стати он будет это делать?» — считает руководитель союза Аркадий Злачевский.

Вадим Корбут, вице-президент объединения, открыто заявляет о неясности работы системы.

«Нужно будет сопровождать документами каждую машину, отправляемую из хозяйства? В один день их может быть десятки. Соответственно, будет задержка по времени, что тоже повлечет финансовые потери аграриев», — рассказал Корбут «Агроинвестору».

По расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25−30 млрд рублей в год и усилению давления на бизнес.

Зерно. Анна Зайкова

А есть ли плюсы

Учредитель агропромышленной компании «Мельник» Александр Бедарев полагает: основная цель новой системы — вывести неучтенное зерно «на чистую воду».

По словам эксперта, пока этого не произошло, в приграничных с Казахстаном территориях продолжит процветать теневой экспорт. Борьбу с ним Бедарев считает благой целью и заверяет, только так можно уравнять всех участников рынка в налоговом поле.

Сергей Точиев введение системы прослеживания зерна сравнивает с историей «фирм-однодневок». Несколько лет назад государство объявило войну так называемым «прокладкам» — фирмам, с помощью которых покупатели зерна незаконно возмещали НДС.

Зерно. Олег Богданов

«На первых порах тоже было много недовольных, — рассказал фермер. — Со временем стало ясно, что новые формы работы гораздо удобнее и только идут на пользу. Я абсолютно уверен, что бардак рано или поздно должен заканчиваться».