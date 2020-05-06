Барнаул оказался в центре «бриллиантового кризиса» из-за пандемии COVID-19

Барнаульское предприятие по огранке алмазов, принадлежащее компании АЛРОСА, оказалось в простое на фоне сокращения спроса на продукцию, сообщает « Коммерсант ».

Так, ранее сообщалось, что АЛРОСА отправила в оплачиваемый отпуск тысячу сотрудников ограночного комплекса. Об этом еще в конце апреля заявил в интервью телеканалу РБК глава компании Сергей Иванов.

«Что касается ограночного комплекса, то практически полностью все производство, включая завод в Барнауле, включая смоленский „Кристалл“ — около тысячи человек, — мы были вынуждены направить в простой, оплачиваемый в соответствии с законодательством РФ, до конца лета этого года просто потому, что сегодня бриллианты, которые даже мы сможем произвести, мы не сможем продать», — отметил Иванов.

Кроме этого, из-за отсутствия спроса на алмазы с 15 мая компания остановит добычу на двух низкомаржинальных месторождениях «Айхал» и «Заря».

Производство на руднике «Айхал» будет остановлено до 30 сентября, а на карьере «Заря» — до 31 декабря.

Завод компании «Алроса» в Барнауле. kristallbarnaul.ru

Отмечается, что на этих месторождениях работало 680 человек. Часть персонала продолжит деятельность для поддержания работоспособности рудника. Частично персонал будет переведен на работу в другие цеха и выведен в простой. Возобновление работы планируется после стабилизации ситуации на рынке.

Справка

«АЛРОСА» — группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов (по состоянию на 2017 год). Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

Барнаульский завод «Кристалл» (переименованный в «Бриллианты Алроса») начал работу в 1973 году. В состав «Алросы» он вошел в 2004 году. Его учредитель — АО «Алроса».