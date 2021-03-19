«Барнаул попросту доят». Владимир Отмашкин поставил неутешительный диагноз перспективам развития города

Директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин заявил, что Барнаул по-прежнему остается инвестиционно непривлекательным городом. Из него уходит бизнес и уезжают квалифицированные кадры. Ситуацию осложняет низкий процент от собранных налогов, который остается в бюджете города — всего 11%. По мнению девелопера, это одна из серьезных причин, почему Барнаулу приходится постоянно просить дополнительное финансирование на самое необходимое, например, строительство детских садов и школ.

Об этом директор одной из крупнейших инвестиционно-строительных компаний края сказал во время выступления в ходе обсуждения отчета главы Барнаула Вячеслава Франка о результатах деятельности администрации Барнаула за 2020 год.

Владимир Отмашкин обратил особое внимание, что для полноценного развития города, как краевой столицы, нужно решить множество проблем.

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

«Вспомним сказку про старика Хоттабыча. Если бы мы сейчас добрались до его бороды, чтобы снять все проблемы возникшие, то волос на ней не осталось бы — так много накопилось нерешенных вопросов. И одна из важнейших — инвестиционная привлекательность. Это ключевое слово, которое определяет не только сегодняшний, но и завтрашний день», — подчеркнул гендиректор «Союза».

Отмашкин добавил, что сегодня потенциальные инвесторы едва ли не в последнюю очередь рассматривают Барнаул в качестве площадки, куда можно выгодно вложиться. В этом он сослался на выводы экспертов, оценивших ситуацию в городе.

Барнаул. Дом под Шпилем. altapress.ru

«Без инвестиций Барнаул может окончательно превратиться в ничего не значащий административный центр. И он даже не приблизится к прогрессивным городам, так как у них разные темпы развития», — подчеркнул он.

При этом, высокие цены и низкие зарплаты выступают едва ли не главным тормозом для привлечения инвесторов.

Так, в Томске, Новосибирске и Омске электроэнергия обходится потребителям дешевле на 27%, 20% и 15% соответственно. С участками земли под жилую застройку ситуация не лучше, отмечает спикер. Ее стоимость приближается к новосибирскому ценнику.

Новостройка в Барнауле. ПАО «Ростелеком»

«Бизнес попросту уходит из Барнаула, унося с собой миллиарды рублей инвестиций», — добавил Отмашкин.

Еще один тормоз развития Барнаула, считает Отмашкин — ежегодное недополучение бюджетом города от 500 млн до 1 млрд рублей.

«За последние годы барнаульский бюджет недополучил порядка 20 млрд рублей. Почему они ушли? Вопрос в том, что лишь 11% от налоговых поступлений города остается в нем. Вдумайтесь в эту цифру», — пояснил он.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Он добавил, что бюджетная обеспеченность барнаульцев ниже, чем в сельских муниципалитетов Алтайского края.

«По существу, Барнаул попросту доят в пользу других , которые не зарабатывают такие деньги. И это было выстроено для того, чтобы мэр города ходил и просил то, что ему полагается. Доходит же до смешного — мы не можем найти финансирование на строительство детского садика и вынуждены придумывать черт знает что для того, чтобы это сделать», — подчеркнул гендиректор «Союза».

Долги. Деньги. altapress.ru

Кроме того, краевой столице не хватает государственных инвестиций — фундамента, по мнению спикера, для поддержания алтайского бизнеса. Все из-за того, что в городе нет крупных государственных инвестиционных проектов.

Все вышесказанное, отметил Отмашкин, — повод к налаживанию двустороннего диалога между властью и общественностью с целью позаботиться о благополучном будущем Барнаула.