Барнаул признали лучшим торговым городом России

Барнаул победил в номинации «Лучший торговый город» конкурса «Торговля России 2020». Диплом подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Конкурсная комиссия анализировала комплекс критериев: темпы развития отрасли, наличие разноформатной торговли, бизнес-климат по отзывам общественных объединений предпринимателей, динамика роста торговых объектов и другие.

В 2020 году на конкурс подали 870 заявок, из которых 552 прошли отбор.

Вместе с Барнаулом звание «Лучший торговый город» также получили Екатеринбург и Зеленоградск (Калининградская область), добавили в пресс-службе мэрии.

Цифры

Согласно официальным данным, в Барнауле 2561 стационарное предприятие розничной и 220 оптовой торговли, 82 торговых центра, 10 постоянных ярмарок и 5 рынков.

На тысячу жителей приходится 1422,86 кв. м торговой площади.