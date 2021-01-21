Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Барнаул признали лучшим торговым городом России

Барнаул победил в номинации «Лучший торговый город» конкурса «Торговля России 2020». Диплом подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Барнаул выиграл звание лучшего торгового города России.
Барнаул выиграл звание лучшего торгового города России.
barnaul.org

Конкурсная комиссия анализировала комплекс критериев: темпы развития отрасли, наличие разноформатной торговли, бизнес-климат по отзывам общественных объединений предпринимателей, динамика роста торговых объектов и другие.

В 2020 году на конкурс подали 870 заявок, из которых 552 прошли отбор.

Вместе с Барнаулом звание «Лучший торговый город» также получили Екатеринбург и Зеленоградск (Калининградская область), добавили в пресс-службе мэрии.

Цифры

Согласно официальным данным, в Барнауле 2561 стационарное предприятие розничной и 220 оптовой торговли, 82 торговых центра, 10 постоянных ярмарок и 5 рынков.

На тысячу жителей приходится 1422,86 кв. м торговой площади.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость