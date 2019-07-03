Барнаул стал лидером по росту зарплат

Наибольший рост зарплат отметили в Барнауле (+11,6%), в Москве (+10,9%), Тюмени (+10,2%), в Новосибирске (+9,4%) и Екатеринбурге (+9,2%).
Самые низкие зарплаты эксперты нашли в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).
В среднем зарплата по России составила 37 тысяч рублей.
В число наиболее востребованных профессий вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. Среди соискателей наибольший интерес вызвали предложения работы по группам «продажи», «строительство», «транспорт, логистика», «производство, сырье, сельское хозяйство» и «без опыта, студенты».