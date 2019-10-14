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Барнаул станет местом проведения большой выставки пищевого оборудования

29 октября в столице Алтайского края пройдет масштабная отраслевая выставка «Пищевое оборудование местных производителей». Экспозиция развернется в спортивном комплексе «Темп» (проезд 1-й Балтийский, 9).

Производство.
Производство.
Дмитрий Лямзин

Организатором выставки выступает мэрия Барнаула. Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, все расходы по проведению отраслевого форума будут профинансированы за счет бюджета города.

Алтайский край является одним из лидеров по развитию пищевой индустрии в сибирском регионе. Поэтому, по прогнозам специалистов, новая выставка будет востребована у предпринимателей.

Перерабатывающая отрасль является драйвером для экономики Барнаула. Всего в городе действуют около 300 предприятий данной отрасли, из них 27 — крупные и средние, на них работает более 9 тыс. человек. В краевой столице сосредоточены предприятия по выпуску хлеба, молока и молочной продукции, кондитерских изделий, рыбной продукции, колбас, семечек, майонеза, халвы, соков и т. д.

Производство.
Производство.
Дмитрий Лямзин

Администрация города надеется, что выставка станет одной из главных площадок для обсуждения новейших достижений данной отрасли, местом налаживания контактов и обмена профессиональным опытом.

В мэрии Барнаула сообщили, что для участия в выставке приглашены производители пищевого оборудования, а также предприятия пищевой отрасли, общественного питания и другие компании. С условиями ее проведения можно познакомиться в спорткомплексе «Темп».

Дополнительную информацию о выставке «Пищевое оборудование местных производителей» можно получить в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда

Телефоны: 8 (3852) 370−470, 8 (3852) 370−475.

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