Барнаул станет местом проведения большой выставки пищевого оборудования

Организатором выставки выступает мэрия Барнаула. Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, все расходы по проведению отраслевого форума будут профинансированы за счет бюджета города.

Алтайский край является одним из лидеров по развитию пищевой индустрии в сибирском регионе. Поэтому, по прогнозам специалистов, новая выставка будет востребована у предпринимателей.

Перерабатывающая отрасль является драйвером для экономики Барнаула. Всего в городе действуют около 300 предприятий данной отрасли, из них 27 — крупные и средние, на них работает более 9 тыс. человек. В краевой столице сосредоточены предприятия по выпуску хлеба, молока и молочной продукции, кондитерских изделий, рыбной продукции, колбас, семечек, майонеза, халвы, соков и т. д.

Производство. Дмитрий Лямзин

Администрация города надеется, что выставка станет одной из главных площадок для обсуждения новейших достижений данной отрасли, местом налаживания контактов и обмена профессиональным опытом.

В мэрии Барнаула сообщили, что для участия в выставке приглашены производители пищевого оборудования, а также предприятия пищевой отрасли, общественного питания и другие компании. С условиями ее проведения можно познакомиться в спорткомплексе «Темп».

Дополнительную информацию о выставке «Пищевое оборудование местных производителей» можно получить в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда