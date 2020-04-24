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24 апреля 20°C

Барнаул удержал звание города с самым дешевым бензином в Сибири

Средние потребительские цены на автомобильный бензин с 13 по 19 апреля в Алтайском крае остались наиболее демократичными в СФО, следует из оперативной сводки Росстата, опубликованной накануне.

Бензин.
Бензин.
СС0

В целом по России, констатировало ведомство, бензин за неделю подешевел на 2 копейки, дизельное топливо — на 3 копейки. Средняя ценна в стране в стране на 19 апреля зафиксирована на уровне 44,86 рубля, в Алтайском крае — 41,03.

В регионах Сибирского федерального округа больше всех повезло автомобилистам Кызыла — цена литра топлива там снизилась на 1,8%. Тем не менее, в этом городе он стоит на 85 копеек дороже, чем в Алтайском крае.

В Барнауле на 19 апреля литр АИ-92, по подсчетам Росстата, стоил 40,10 рубля. Это аналогично ценнику неделей ранее. И столица края по-прежнему является городом с самым доступными бензинами этой и других марок и дизельным топливом в Сибири.

В целом средняя стоимость литра топлива на 19 апреля выглядела так (в скобках — данные Алтайкрайстата на начало месяца):

  • Аи-92 — 40,10 (40,9),
  • Аи-95 — 42,23 (42,95),
  • Аи-98 — 48,98 (48,98),
  • Дизельное топливо — 46,64 (47,80).

Руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко сказал Altapress.ru, что не видит предпосылок для серьезных колебаний стоимости автомобильного топлива в рознице в течение ближайшего месяца. По его мнению, возможные колебания не превысят 1−2%.

Добавим, что в период 13−19 апреля в России объем выпуска автомобильных бензинов был снижен на 9,9%, дизельного топлива — на 4,3%.

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