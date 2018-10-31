Барнаульская фирма хотела получить 12 млн за мнимые поставки овощей и фруктов в «Марию-Ра»

Поставщик овощей и фруктов в магазины сети «Мария-Ра» фирма «АлтайПроект» отбился в арбитражном суде от финансовых притязаний компании «Фуд-Маркет». В «Фуд-Маркете» утверждали, что поставили в торговую сеть продукцию почти на 12 млн рублей, но оплаты не получили. В качестве одного из доказательств представитель компании предъявил заявление «в компетентные органы», написанное бывшим коммерческим директором «АлтайПроекта» .

Заявление в органы

«АлтайПроект» поставляет продукты (в том числе овощи и фрукты) в торговую сеть компании «Розница К-1» («Мария-Ра»), приобретая их в свою очередь у других поставщиков.

И вот барнаульская фирма «Фуд-Маркет» заявила, что в октябре 2016 года поставила «АлтайПроекту» овощи и фрукты на 11,75 млн рублей. А оплаты не получила. Получив отказ на претензию, она подала заявление в арбитраж. Разбирательство это завершилось в конце октября.

На суде фирма «Фуд-Маркет» предъявила 11 товарных накладных, подписанных, по словам ее представителя, сотрудником «АлтайПроекта». Товар будто бы принял коммерческий директор того периода «АлтайПроекта» Евгений Григорьев.

Сам Григорьев в том же октябре 2016 года из «АлтайПроекта» уволился, но о работе, судя по всему, не забыл. На суде представитель «Фуд-Маркета» предъявил копию его заявления «в компетентные органы» (так в материалах суда) — в нем тот пояснил, что сам принял накладные и передал их в бухгалтерию «АлтайПроекта» для подписания. А получив «визы», вернул их в «Фуд-Маркет».

Мария-Ра. Анна Зайкова

Подобным образом оформлялись все операции, связанные с поставкой товара в торговую сеть в Барнауле, указано в материалах суда. При том копию заявления Григорьева заверила нотариус из Ялты.

Поставки не было

В самом «АлтайПроекте», однако, твердо держались позиции, что овощи-фрукты от «Фуд-Маркета» вообще не приходили. В тот период эту продукцию для «Марии-Ра» поставляли фирмы «Танжерин» и «Сибирские продукты».

А в ответ на копию заявления Григорьева в «компетентные органы» «АлтайПроект» предъявил решение Центрального райсуда Барнаула, согласно которому мужчина должен вернуть своему бывшему работодателю более 1 млн рублей.

Из материалов райсуда следует: Григорьев получил от работодателя деньги под отчет для расчетов с работниками и перевозчиками. А «достойно» отчитаться, на что их потратил, не смог: расписки получателей денег не свидетельствовали, что деньги пошли именно на нужные цели, считал судья. Согласно базе даных приставов, долг Григорьев до сих пор не вернул.

Эксперты нашли различия

В конце концов аргументы «АлтайПроекта» в арбитражном суде оказались более убедительными. Тем более, что поставщик «Марии-Ра» заказал экспертизу подписей и печатей. И экспертиза показала: оттиски печати на вышеупомянутых накладных не совпадают с оттисками печати самого «АлтайПроекта».

Более того, представитель «Фуд-Маркета» так и не смог пояснить, кто же именно подписал накладные. Не смог он и представить каких-либо других документов, подтверждающих реальность отношений между контрагентами.

Суд также учел конфликт Григорьева с «АлтайПроектом», поэтому к его пояснениям «компетентным органам» отнеся критически.

Так что требования фирмы «Фуд-Маркет» о выплате ей долга в 11,75 млн рублей судья удовлетворить отказался — пока решение вынесено только в первой инстанции. Если оно вступит в силу, эта фирма должна будет оплатить госпошлину (68 тыс. рублей) и расходы на экспертизу (около 100 тыс.).