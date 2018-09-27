Барнаульская компания «Мария-Ра» оказалась в середине престижного рейтинга Forbes

«Мария-Ра», основателем которой является предприниматель Александр Ракшин, вошла в рейтинг крупнейших частных компаний России, заняв в нем 110 место.

Издание сообщает, что выручка за 2017 год у алтайской сети составила 79,2 млрд рублей. По этому показателю «Мария-Ра», например, обошла Тинькофф Банк, занявший 117 место в рейтинге, компанию «Уральские авиалинии» (141 место) или крупнейшего в стране производителя сельхозтехники «Ростсельмаш» (145 место).

По данным Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 12%, до 36 трлн рублей. При этом инфляция в России по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5%, а рубль существенно укрепился — средний курс за 2017 год был 58,3 рубля за доллар, а в 2016 году — 66,8 рубля.

Самый большой рост (в среднем 42,8%) продемонстрировали угольные компании — цены во всем мире в 2017 году пошли вверх. На втором месте со средним ростом 30,7% оказались строители.

За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.