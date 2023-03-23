Барнаульская фирма с китайским учредителем не хотела отдавать поставщикам курятины 3 млн рублей

Зарегистрированная в Барнауле фирма, учредителем которой является гражданин Китая, а директором — гражданин Узбекистана, должна выплатить новосибирской компании более 3 млн рублей. Решение об этом вынес арбитражный суд Новосибирской области. Но по факту что-либо получить с барнаульско-китайской фирмы будет непросто.

Барнаул-Китай-Узбекистан

Ответчик по делу, которое разбирали арбитражные суды двух инстанций, — «Алтайская международная компания Ханг Сенг по развитию современного сельского хозяйства». Сокращенно — «АМК Ханг Сенг».

Зарегистрирована компания в Барнауле в марте 2021 года — в бизнес-центре «Престиж» (на ул. Сиреневой, 23/1), следует из данных rusprofile.ru. А вот учредитель ее — гражданин Китая Ван Тяньпэн, директор — Рузимбой Ахмедов, гражданин Узбекистана.

В ноябре того же года компания из Новосибирска «Вектор» заключила с ней договор — возможно, не усмотрела рисков в работе с «новичком» на рынке. Новосибирцы обязались поставлять барнаульской фирме мясо птицы. И первая поставка — на 6,4 млн рублей — была оплачена полностью.

В 2022 году «Вектор» вновь отгрузил в адрес «АМК Ханг Сенг» курятину (ноги и бедрышки бройлера) на миллионные суммы. Однако на сей раз покупатель оплатил поставки не полностью — долг, по данным арбитража, составил 3,27 млн рублей.

Бизнес-центр «Престиж». 2GIS

Виноват контрагент из Китая

Реальность поставки птичьего мяса новосибирская компания подтвердила документами. Суд их принял. Тем не менее, представители «АМК Ханг Сенг» считали, что фирма платить не должна.

Во-первых, долг связан с просрочкой оплаты организацией, находящейся в Китае (очевидно, продукция предназначалась для китайских потребителей), заявили они. И это, по их мнению, это дает основания для освобождения компании от ответственности.

Суд позицию услышал. Но не принял, сославшись на Гражданский кодекс. Платить надо, если должник не докажет, что не смог исполнить обязательства из-за чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. А нарушение обязательств контрагентов к ним не относится.

Во-вторых, представители фирмы заявили, что поставленный товар — ненадлежащего качества. Правда, доказательств суду не предоставили.

К тому же о низком качество товара было заявлено лишь спустя почти два месяца после начала процесса, заявил судья. И квалифицировал заявление как попытку сорвать заседание и затянуть процесс.

Арбитражный суд Новосибирской области. novosib.arbitr.ru

Третий директор

Теперь барнаульская компания с китайским учредителем должна будет выплатить новосибирцам 3,2 млн рублей плюс неустойка. Решение апелляционная инстанция вынесла в конце февраля и не обжаловано.

Для новосибирской фирмы этот долг существенный — в 2021 году ее выручка, по данным того же rusprofile.ru, составила 6,5 млн рублей. Суд уже выдал исполнительный лист, следует из даных картотеки арбитража.

Но вероятность у приставов что-либо взыскать с компании на практике не выглядит высокой. Сведения о ее адресе являются недостоверными, указывает rusprofile.ru, деятельность убыточна. Да и с руководителями компании тоже как-то не все понятно.

Китай. Yang Shuo/СС0

Так, изначально, в марте 2021 года, директором «АМК Ханг Сенг» была гражданка России. Уже в мае им стал китаец У Шуан с омским ИНН.

Третьим за два года директором стал Рузимбой Ахмедов, гражданин Узбекистана с краснодарским ИНН. Фирму он возглавил в январе 2023-го, вскоре после решения суда первой инстанции о взыскании 3,2 млн рублей.

При этом сам Ахмедов является директором или учредителем трех фирм в Санкт-Петербурге. В общем, приставам есть над чем поразмышлять.