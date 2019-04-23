Барнаульская сельхозтехника конкурирует с европейской

«ХАРВЕСТ» — один из ведущих алтайских производителей сельскохозяйственной техники. С 2013 года компания разрабатывает и изготавливает навесное и прицепное оборудование: грабли ворошилки и навесные погрузчики. Предприятие реализует продукцию в 23-х регионах РФ, а также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В производстве оборудования используются только отечественные комплектующие, при этом сама техника не уступает по качеству европейской.

До 2016 года компания «Харвест» для раскроя листового металла была вынуждена обращаться к подрядным организациям, что негативно сказывалось на сроках изготовления и себестоимости продукции. Поэтому компания приобрела собственную установку лазерной резки в лизинг от «Сименс Финанс» сроком на 5 лет. К 2018 году с ростом объемов производства имеющееся оборудование приходилось эксплуатировать в три смены. Чтобы разгрузить мощности и расширить бизнес, компания «Харвест» вновь обратилась в «Сименс Финанс» за лизингом на вторую установку лазерной резки большей производительности. Как надежный партнер, предприятие получило выгодное лизинговое финансирование сроком на 5 лет и с минимальным авансом — 10%. Всего, по двум проектам было приобретено оборудование общей стоимостью 63 млн рублей.

Николай Петров,

директор ООО «Харвест»:

Лизинг — отличный инструмент для расширения производственных мощностей. Приобретение новейшего оборудования позволило добиться существенной экономии, за счет чего высвободились средства для оплаты лизинговых платежей. Более того, новые мощности дали возможность развивать другие направления бизнеса. С помощью дополнительной установки планируем не только производить сельхозтехнику, но и оказывать услуги по раскройке металла сторонним организациям. С «Сименс Финанс» приятно и выгодно работать: нам оказали полную финансовую и юридическую поддержку, помогли выбрать поставщика.

В «Сименс Финанс» уточнили, что всё больше предпринимателей машиностроительной отрасли предпочитают лизинговое финансирование для приобретения оборудования. Лизинг оборудования часто оказывается выгоднее кредита, ведь платежи по лизинговому договору относятся на себестоимость, что снижает налог на прибыль, а сумма НДС по договору лизинга в полном объеме ставится к зачету.

Евгений Малаш,

директор барнаульского «Сименс Финанс»:

Продукция «Харвест» успешно конкурирует с техникой итальянских, польских и турецких производителей. Мы, в «Сименс Финанс», рады быть причастными к развитию сельскохозяйственного машиностроения в России. Одно дело говорить об импортозамещении, другое — видеть своими глазами стремительно развивающуюся, конкурентоспособную отечественную компанию.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Барнауле: Адрес: ул. Кирова, 51-а, 4-й этаж

Тел.: (3852) 200−123 Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8−800−2000−180 www.siemens.ru/finance

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Справка

ООО ЛК «Сименс Финанс» — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 30 000. При этом к 01.01.2018 портфель ЛК «Сименс Финанс» составляет 45,5 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) — 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период — 51,8 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль — 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в «Сименс» работали 372 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО «Сименс» насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд. евро. www.siemens.ru