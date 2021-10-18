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Экономика
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Барнаульская сетевая компания пополнила список участников нацпроекта «Производительность труда»

«Барнаульская сетевая компания» стала участником национального проекта «Производительность труда». На базе предприятия 12 октября состоялось стартовое совещание представителей энергокомпании и Регионального центра компетенций (РЦК).

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Совещание открыл руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер. Он поздравил компанию с вступлением в национальный проект, представил экспертов Регионального центра компетенций, которые будут помогать предприятию оптимизировать бизнес-процессы.

Александр Вагенлейтер также выразил уверенность в том, что силами сплоченной и профессиональной команды БСК обязательно успешно реализует проект.

Генеральный директор «Барнаульской сетевой компании» Андрей Лавринец в своем слове отметил, что стартовое совещание прежде всего проводится для того для того, чтобы «состыковать сотрудников нашей компании, которые хорошо знают производственный процесс изнутри, и представителей Регионального центра компетенций, которые владеют общими методами оптимизации производства, но еще не до конца понимают, с какими именно процессами им предстоит столкнуться».

«Только такое наше общее взаимодействие может привести к положительному результату. В качестве пилотного потока для оптимизации мы выбрали такой процесс как технологическое присоединение к электрическим сетям, поскольку на данный момент это наиболее „больное место“ на нашем предприятии. Сроки, которые выделяются сетевым организациям от момента подачи заявки и до возможности подключения потребителя к электрическим сетям, постоянно сжимаются, и у нас каждый год остается все меньше времени на реализацию всех необходимых мероприятий», — подчеркнул руководитель БСК.

Также он отметил, что основной задачей при оптимизации производственных процессов он бы хотел видеть уменьшение потерь рабочего времени в целях выполнения мероприятий на опережение.

«Когда сроки выполнения мероприятий снова будут сжиматься, мы будем к этому полностью готовы», — резюмировал генеральный директор БСК.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

#АЦКР #Производительностьтруда #национальныйпроект #рцк #ЛидерИзменений

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