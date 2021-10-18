Барнаульская сетевая компания пополнила список участников нацпроекта «Производительность труда»

Совещание открыл руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер. Он поздравил компанию с вступлением в национальный проект, представил экспертов Регионального центра компетенций, которые будут помогать предприятию оптимизировать бизнес-процессы.

Александр Вагенлейтер также выразил уверенность в том, что силами сплоченной и профессиональной команды БСК обязательно успешно реализует проект.

Генеральный директор «Барнаульской сетевой компании» Андрей Лавринец в своем слове отметил, что стартовое совещание прежде всего проводится для того для того, чтобы «состыковать сотрудников нашей компании, которые хорошо знают производственный процесс изнутри, и представителей Регионального центра компетенций, которые владеют общими методами оптимизации производства, но еще не до конца понимают, с какими именно процессами им предстоит столкнуться».

«Только такое наше общее взаимодействие может привести к положительному результату. В качестве пилотного потока для оптимизации мы выбрали такой процесс как технологическое присоединение к электрическим сетям, поскольку на данный момент это наиболее „больное место“ на нашем предприятии. Сроки, которые выделяются сетевым организациям от момента подачи заявки и до возможности подключения потребителя к электрическим сетям, постоянно сжимаются, и у нас каждый год остается все меньше времени на реализацию всех необходимых мероприятий», — подчеркнул руководитель БСК.

Также он отметил, что основной задачей при оптимизации производственных процессов он бы хотел видеть уменьшение потерь рабочего времени в целях выполнения мероприятий на опережение.

«Когда сроки выполнения мероприятий снова будут сжиматься, мы будем к этому полностью готовы», — резюмировал генеральный директор БСК.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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