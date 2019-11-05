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Экономика

Барнаульская транспортная компания хочет обанкротить «Нарзан»

Компания «С-Транс», занимающаяся грузоперевозками, намерена обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан», пишет РБК.

Вода.
Вода.
СС0.

«С-Транс» специализируется на перевозке грузов и зарегистрировано в Барнауле. На сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц есть уведомление о намерении инициировать банкротство АО «Нарзан».

Речь идет о задолженности производителя в 2,6 млн рублей. Причем один такой иск ранее суд уже удовлетворил.

В компании-перевозчике информацию подтвердили. Гендиректор «Нарзана» Алексей Зобков заявил, что перевозчики пытаются опорочить имя компании и объявить ее банкротом, не имея для этого оснований.

«Никаких реальных оснований для банкротства или предбанкротного состояния компании нет», — сказал он журналистам.

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