Барнаульская транспортная компания хочет обанкротить «Нарзан»

«С-Транс» специализируется на перевозке грузов и зарегистрировано в Барнауле. На сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц есть уведомление о намерении инициировать банкротство АО «Нарзан».

Речь идет о задолженности производителя в 2,6 млн рублей. Причем один такой иск ранее суд уже удовлетворил.

В компании-перевозчике информацию подтвердили. Гендиректор «Нарзана» Алексей Зобков заявил, что перевозчики пытаются опорочить имя компании и объявить ее банкротом, не имея для этого оснований.

«Никаких реальных оснований для банкротства или предбанкротного состояния компании нет», — сказал он журналистам.