Барнаульские депутаты приняли параметры городской казны

8 ноября на заседании Барнаульской городской Думы в первом чтении народные избранники приняли городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили в пресс-центре мэрии.

Около 55% от всех поступлений составляют собственные доходы города, которые складываются из поступлений от рекламы, сделок с муниципальным имуществом, налога на землю и отчислений НДФЛ, рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов.

«Мы надеемся, что городской бюджет ко второму чтению увеличится за счет поступлений из федерального и краевого бюджетов. Наша главная задача — искать способы увеличения собственной доходной базы и снижения расходов», — цитирует депутата пресс-служба Думы.

В 2019 году на ремонт объектов инженерной инфраструктуры города было выделено 204 млн рублей. Но администрация Барнаула заключила концессионные соглашения с ресурсоснабжающими организациями, которые берут большую часть расходов на ремонт сетей и оборудования на себя. Эта статья расходов к 2022 году составит 89 млн рублей, считает Солодилов.

Доходы:

на 2020 год — 12 млрд 282,8 млн рублей;

на 2021 год — 11 млрд 931,5 млн рублей;

на 2022 год — 12 млрд. 408,5 млн рублей.

Расходы:

на 2020 год- 12 млрд 348,2 млн рублей;

на 2021 год — 11 млрд 964,4 млн рублей;

на 2022 год — 12 млрд 422,4 млн рублей.

Дефицит:

на 2020 год — 65,4 млн рублей;

на 2021 год — 32,9 млн рублей;

на 2022 год — 13,9 млн рублей.

Также озвучили предполагаемые безвозмездные поступления из краевого бюджета. Это 4 млрд 871,1 млн рублей, в том числе предоставление в 2020 году субсидий на строительство школ, детских садов и дорог.

Счетная палата признала бюджет города в целом соответствующим положениям бюджетного законодательства.

Депутаты проголосовали и приняли документ в первом чтении.