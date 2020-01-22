Барнаульские дорожники объяснили, почему не справляются с уборкой снега в городе

Барнаульское учреждение «Автодорстрой» задействовало весь парк техники и персонал, но с уборкой снега справиться пока не может. Эту проблему обсудили дорожники и чиновники в ходе встречи с городскими депутатами Барнаула 22 января.

Предприятие максимально задействовало весь имеющийся парк техники и персонал для борьбы с последствиями снежной бури. Трудность — в неукомлектованности и высоком износе техники, а также в нехватке работников, сказал руководитель «Автодорстроя» Андрей Курышин.

«Автодорстрой» уже увеличил зарплату рабочим, которые задействованы в уборке снега. Более того, предприятие готово принимать людей, желающих потрудиться в выходные или неполный рабочий день на основании гражданско-правового договора, сообщает Барнаульская гордума.

О каком количестве техники идет речь? Как сообщает мэрия, в ночь с 22 на 23 января на линию выйдут 150 единиц снегоуборочной техники"Автодорстроя", примерно столько же трудилось предыдущей ночью.

Днем 22 января же на линии было 112 единиц техники.

При этом 137 дорожных рабочих вручную очищали от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.

Правда, с учетом того, что площадь Барнаула — 322 кв. километра, получается, что штатных сотрудников приходится в среднем по одному человеку на 2,3 кв. километра.

Не удивительно, что на помощь дорожникам позвали около 100 студентов-волонтеров. А барнаульские депутаты призвали участвовать в разгребании завалов простых жителей, представителей бизнеса и промышленных предприятий. И, кроме этого, устраивать «чистые четверги» для уборки снега на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям.