Барнаульские дворы получили вторую жизнь благодаря национальному проекту

Приемка дворов, отремонтированных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», продолжается в Барнауле.

Так, на минувшей неделе в Железнодорожном районе приняли сразу восемь дворов.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, всего в этом районе города в текущем году отремонтировали 13 дворовых территорий.

Например, двор дома по адресу: Антона Петрова, 124 обрел совершенно новый вид. Здесь расширили проезжую часть до пяти метров, оборудовали парковочные карманы и тротуары, установили освещение. Кроме того, с нуля была оборудована зона для детского отдыха.

Старшая по дому Татьяна Чупрасова, комментируя изменения, отметила, что до ремонта во дворе постоянно происходили конфликты между водителями автомобилей и родителями детей — не было место ни для машин, ни для ребятишек.

Приемка дворов. Пресс-служба Администрации города Барнаула Приемка дворов. Пресс-служба Администрации города Барнаула Приемка дворов. Пресс-служба Администрации города Барнаула Приемка дворов. Пресс-служба Администрации города Барнаула

«Сейчас ситуация изменилась и в этом выиграли все жители нашего дома», — подчеркивает горожанка.

Важно, что жильцы отремонтированных домов сами определяли, как будут благоустроены дворовые территории. Работы по нацпроекту стартовали в самом начале мая, а отбор территорий проходил в условиях серьёзной конкуренции.

«Раньше наш двор был запущен, наверно, как любой другой, который долгие годы не ремонтировался. А так как у нас детишек в доме много, конечно, мы голосовали „За“ строительство новой игровой площадки. Таких масштабных работ во дворе не происходило ни разу за всю мою жизнь, а живу я здесь с самого рождения» — рассказывает старшая по дому по улице Георгия Исакова, 136 Екатерина Сережникова.

Депутат Барнаульской гордумы Иван Нифонтов, осмотревший результат проделанной работы, отмечает, что жители очень довольны благоустройством.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что гарантия подрядчиков на работу составляет три года.

Приемка дворов. Пресс-служба Администрации города Барнаула

«Если учитывать возраст построек, которым более 30 лет, и никогда здесь не делался ремонт, можно смело сказать, что данные дворы приобрели вторую жизнь», — добавил народный избранник.

Начальник управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Максим Сторожилов, говоря о принятых дворах, обратил внимание на то, что все работы удалось сделать в срок.

«В этом году мы смогли преобразить территорию 13 дворов, сейчас идет формирование заявок на следующий год. Я думаю, что жители района примут активное участие в национальном проекте благоустройства. Ведь мы понимаем, что комфорт начинается с нас самих, и именно барнаульцам решать, какой облик будет у нашего города завтра», — подчеркнул он.

Отметим, что всего за период действия муниципальной программы «Формирование современной городской среды», которая является составной частью нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2017—2019 годах в Барнауле удалось комплексно благоустроить 254 двора многоэтажных домов.

Приемка дворов. Пресс-служба Администрации города Барнаула

По итогам 2020 года количество отремонтированных дворов увеличится еще на 81. Среди них:

Центральный район — 12;

Ленинский район — 13;

Железнодорожный район — 13;

Октябрьский район — 15;

Индустриальный район — 28.

На данный момент основные работы по асфальтированию дворов выполнены в полном объеме. По дополнительному перечню на отремонтированных дворовых территориях также обустроено 32 парковочных кармана, четыре контейнерные площадки, смонтировано оборудование для 63 детских игровых и спортивных площадок.

Проекты благоустройства дворов утверждают сами собственники жилья в рамках общих собраний.

Вместе с работами по асфальтированию и обустройству детских площадок, как правило, во дворах благоустраиваются въездные зоны, проводится ремонт площадок перед входами в подъезд, устанавливаются бордюры, лавочки и урны.

Зачастую жильцы домов за свой счет заказывают подрядным организациям оборудование детских площадок и установку малых архитектурных форм.

Заявки от жильцов для формирования перечня дворов, подлежащих благоустройству по нацпроекту в следующем году, принимались до 1 октября.