Барнаульские перевозчики взывают о помощи из-за критичного сокращения пассажиропотока

Пассажиропоток в Барнауле сократился на 70%. При этом перевозчики работают в режиме выходного дня.
Это значит, что количество единиц транспорта на улицах сокращено: по автопредприятиям на 50%, по электротранспорту — на 23%, рассказал Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Депутат Барнаульской гордумы Валерий Касплер заявил, что пассажироперевозчики терпят убытки.
«Из-за сокращения пассажиропотока упала выручка предприятий, тогда как расходы на топливо и выплату заработной платы сохраняются. Необходимо проработать меры поддержки на период действия ограничительных мер», — сказал он.
В ходе встречи с главой города руководители транспортных предприятий высказали ряд предложений, которые по поручению главы города будут проработаны в ближайшее время.
Из перевозчиков на встрече с Франком были руководители компаний"Солгри","Евробус плюс" и «Барнаульского пассажирского предприятия».