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Экономика

Барнаульские перевозчики взывают о помощи из-за критичного сокращения пассажиропотока

Несколько барнаульских пассажироперевозчиков 4 апреля обсудили с главой Барнаула Вячеславом Франком то критическое положение, в котором они оказались после введения режима ограничений и самоизоляции, сообщил сайт мэрии.

Встреча перевозчиков с главой города 4 апреля 2020 года.
Встреча перевозчиков с главой города 4 апреля 2020 года.
Barnaul.org

Пассажиропоток в Барнауле сократился на 70%. При этом перевозчики работают в режиме выходного дня.

Это значит, что количество единиц транспорта на улицах сокращено: по автопредприятиям на 50%, по электротранспорту — на 23%, рассказал Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Депутат Барнаульской гордумы Валерий Касплер заявил, что пассажироперевозчики терпят убытки.

«Из-за сокращения пассажиропотока упала выручка предприятий, тогда как расходы на топливо и выплату заработной платы сохраняются. Необходимо проработать меры поддержки на период действия ограничительных мер», — сказал он.

В ходе встречи с главой города руководители транспортных предприятий высказали ряд предложений, которые по поручению главы города будут проработаны в ближайшее время.

Из перевозчиков на встрече с Франком были руководители компаний"Солгри","Евробус плюс" и «Барнаульского пассажирского предприятия».

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