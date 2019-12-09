Барнаульские предприятия приглашают принять участие в нацпроекте по производительности труда

Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, постоянно ведется рабочее взаимодействие с предприятиями Барнаула по участию в этой программе. Отдельно теме повышения производительности труда было посвящено заседание координационного Совета по развитию предпринимательства. По итогам этих и других мероприятий в Барнауле утверждена «дорожная карта» по реализации региональной части нацпроекта.

Напомним, главная цель выполнения дорожной карты заключается в оказании помощи 128 предприятиям Алтайского края в стабильном повышении производительности труда. За три года этот показатель должен вырасти у участников программы на 30%.

Предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам. Олег Богданов.

Одновременно предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам — федеральным льготным займам Фонда развития промышленности на техперевооружение под 1% годовых, льготным кредитам, грантам на НИКОР на сумму до 300 млн. рублей. Большое значение для предприятий имеют и нефинансовые меры поддержки — переобучение и повышение квалификации за счет средств федерального бюджета.

Кто имеет право принять участие в региональном проекте Предприятия Алтайского края с годовой выручкой от 400 млн. до 30 млрд рублей. Они должны относится к отраслям: сельское хозяйство , обрабатывающее производство , транспорт и строительство. Свою заявку и проект модернизации они должны заполнить на сайте производительностьтруда.рф. Заявку проверит Федеральный центр компетенций ( ФЦК). В случае ее соответствия он направит своих специалистов на предприятие , которые в течение трех месяцев будут реализовывать мероприятия по повышению производительности труда , а также проведет обучение сотрудников.

Инфографика. Михаил Хозяйкин.

Итоги выполнения «дорожной карты»