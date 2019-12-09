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Барнаульские предприятия приглашают принять участие в нацпроекте по производительности труда

В Барнауле осуществляется комплексная работа по выполнению национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированная президентом России Владимиром Путиным.

Предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам.
Предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам.
Олег Богданов.

Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, постоянно ведется рабочее взаимодействие с предприятиями Барнаула по участию в этой программе. Отдельно теме повышения производительности труда было посвящено заседание координационного Совета по развитию предпринимательства. По итогам этих и других мероприятий в Барнауле утверждена «дорожная карта» по реализации региональной части нацпроекта.

Напомним, главная цель выполнения дорожной карты заключается в оказании помощи 128 предприятиям Алтайского края в стабильном повышении производительности труда. За три года этот показатель должен вырасти у участников программы на 30%.

Предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам.
Предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам.
Олег Богданов.

Одновременно предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам — федеральным льготным займам Фонда развития промышленности на техперевооружение под 1% годовых, льготным кредитам, грантам на НИКОР на сумму до 300 млн. рублей. Большое значение для предприятий имеют и нефинансовые меры поддержки — переобучение и повышение квалификации за счет средств федерального бюджета.

Кто имеет право принять участие в региональном проекте
  1. Предприятия Алтайского края с годовой выручкой от 400 млн. до 30 млрд рублей.
  2. Они должны относится к отраслям: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и строительство.
  3. Свою заявку и проект модернизации они должны заполнить на сайте производительностьтруда.рф.
  4. Заявку проверит Федеральный центр компетенций (ФЦК). В случае ее соответствия он направит своих специалистов на предприятие, которые в течение трех месяцев будут реализовывать мероприятия по повышению производительности труда, а также проведет обучение сотрудников.
Инфографика.
Инфографика.
Михаил Хозяйкин.

Итоги выполнения «дорожной карты»

  • «Межрегионэнергосервис»
  • Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш»
  • «Редукционно-охладительные установки»
  • «ЖБИ-Сибири»
  • «Ренессанс-Косметик»
  • «Барнаульский молочный комбинат»
  • «СиСорт»
  • «Мартика»
  • «Горэлектротранс»
  • Барнаульский завод «АТИ»
  • управляющая компания «АЗПИ»
  • «Барнаульский завод «РТИ»
  • «Барнаульский вагоноремонтный завод»
  • «Барнаульское ДСУ № 4»
  • «Котельный завод «Промкотлоснаб»
  • «Конти»
  • «Автодорстрой».
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