Барнаульские предприятия приглашают принять участие в нацпроекте по производительности труда

Как сообщили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, постоянно ведется рабочее взаимодействие с предприятиями Барнаула по участию в этой программе. Отдельно теме повышения производительности труда было посвящено заседание координационного Совета по развитию предпринимательства. По итогам этих и других мероприятий в Барнауле утверждена «дорожная карта» по реализации региональной части нацпроекта.
Напомним, главная цель выполнения дорожной карты заключается в оказании помощи 128 предприятиям Алтайского края в стабильном повышении производительности труда. За три года этот показатель должен вырасти у участников программы на 30%.
Одновременно предприятия получают доступ к более дешевым финансовым ресурсам — федеральным льготным займам Фонда развития промышленности на техперевооружение под 1% годовых, льготным кредитам, грантам на НИКОР на сумму до 300 млн. рублей. Большое значение для предприятий имеют и нефинансовые меры поддержки — переобучение и повышение квалификации за счет средств федерального бюджета.
- Предприятия Алтайского края с годовой выручкой от 400 млн. до 30 млрд рублей.
- Они должны относится к отраслям: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и строительство.
- Свою заявку и проект модернизации они должны заполнить на сайте производительностьтруда.рф.
- Заявку проверит Федеральный центр компетенций (ФЦК). В случае ее соответствия он направит своих специалистов на предприятие, которые в течение трех месяцев будут реализовывать мероприятия по повышению производительности труда, а также проведет обучение сотрудников.
Итоги выполнения «дорожной карты»
- «Межрегионэнергосервис»
- Барнаульский котельный завод «Сибэнергомаш»
- «Редукционно-охладительные установки»
- «ЖБИ-Сибири»
- «Ренессанс-Косметик»
- «Барнаульский молочный комбинат»
- «СиСорт»
- «Мартика»
- «Горэлектротранс»
- Барнаульский завод «АТИ»
- управляющая компания «АЗПИ»
- «Барнаульский завод «РТИ»
- «Барнаульский вагоноремонтный завод»
- «Барнаульское ДСУ № 4»
- «Котельный завод «Промкотлоснаб»
- «Конти»
- «Автодорстрой».