4 октября 7°C
﻿
Экономика

Барнаульские стартапы могут получить до 1 млн рублей

МТС объявляет о запуске трека «Умный дом» в рамках акселерационной программы MTS StartUp Hub. Лучшие проекты получат грантовую поддержку до одного миллиона рублей и будут интегрированы в экосистему умного дома компании.

Умный дом.
Умный дом.
СС0

МТС ищет решения с готовым продуктом или проектом для широкой аудитории и уникальными для российского рынка технологиями. Приём заявок продлится до 16 ноября на сайте MTS StartUp Hub.

Компании, прошедшие отбор, смогут осуществить подключение к экосистеме Smart Home SPI МТС и интегрировать свои устройства и технологии с приложением «МТС Умный дом». Они также получат доступ к R&D лабораториям для доработки продукта от прототипа до выпуска пилотной партии, облачным сервисам #CloudMTS, экспертную поддержку по информационной безопасности, инфраструктурному обеспечению и маркетингу продуктовых направлений.

Направления набора:

  • Безопасность — продукты, обеспечивающие видеонаблюдение, работу и настройку сценариев охранных систем и других систем безопасности домов и жилых помещений. Например, датчиков протечек, возгорания, движения, контроля доступа в помещение и других.
  • Комфорт — продукты и сервисы, связанные с бытом в доме и личным комфортом: системы кондиционирования, управления климатом, освещения, управления электроэнергией, водоснабжением и отоплением.
  • Развлечение и lifestyle — аудио, видео, AR/VR-устройства и другие технологии для досуга и развлечений.
  • Умная техника для дома и носимые устройства — бытовая техника, спортивные гаджеты, трекеры сна и состояния организма и другое.

Справка

MTS StartUp Hub — центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда, венчурной студии и направления быстрого запуска пилотов. За время существования Центра участниками его программ стали более пяти тысяч стартапов из разных регионов и стран, которые запустили более 80 пилотов вместе с бизнес-вертикалями МТС и её партнеров.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость