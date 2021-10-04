Барнаульские стартапы могут получить до 1 млн рублей

МТС объявляет о запуске трека «Умный дом» в рамках акселерационной программы MTS StartUp Hub. Лучшие проекты получат грантовую поддержку до одного миллиона рублей и будут интегрированы в экосистему умного дома компании.

МТС ищет решения с готовым продуктом или проектом для широкой аудитории и уникальными для российского рынка технологиями. Приём заявок продлится до 16 ноября на сайте MTS StartUp Hub.

Компании, прошедшие отбор, смогут осуществить подключение к экосистеме Smart Home SPI МТС и интегрировать свои устройства и технологии с приложением «МТС Умный дом». Они также получат доступ к R&D лабораториям для доработки продукта от прототипа до выпуска пилотной партии, облачным сервисам #CloudMTS, экспертную поддержку по информационной безопасности, инфраструктурному обеспечению и маркетингу продуктовых направлений.

Направления набора: Безопасность — продукты , обеспечивающие видеонаблюдение , работу и настройку сценариев охранных систем и других систем безопасности домов и жилых помещений. Например , датчиков протечек , возгорания , движения , контроля доступа в помещение и других.

— продукты обеспечивающие видеонаблюдение работу и настройку сценариев охранных систем и других систем безопасности домов и жилых помещений. Например датчиков протечек возгорания движения контроля доступа в помещение и других. Комфорт — продукты и сервисы , связанные с бытом в доме и личным комфортом: системы кондиционирования , управления климатом , освещения , управления электроэнергией , водоснабжением и отоплением.

— продукты и сервисы связанные с бытом в доме и личным комфортом: системы кондиционирования управления климатом освещения управления электроэнергией водоснабжением и отоплением. Развлечение и lifestyle — аудио , видео , AR/VR-устройства и другие технологии для досуга и развлечений.

— аудио видео AR/VR-устройства и другие технологии для досуга и развлечений. Умная техника для дома и носимые устройства — бытовая техника , спортивные гаджеты , трекеры сна и состояния организма и другое.

Справка

MTS StartUp Hub — центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда, венчурной студии и направления быстрого запуска пилотов. За время существования Центра участниками его программ стали более пяти тысяч стартапов из разных регионов и стран, которые запустили более 80 пилотов вместе с бизнес-вертикалями МТС и её партнеров.