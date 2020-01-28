Барнаульский аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку

На внутренних линиях предприятие обслужило 467 750 пассажиров, на международных — 63 700 человек. Это 2691 самолет, что на 14% больше чем 2018 году.
Рост пассажиропотока объясняют увеличением количества рейсов на внутренних линиях. Например, летом выполнялись ставшие традиционными рейсы на черноморское побережье: Симферополь, Анапа и Сочи.
В рамках программы субсидирования в 2019 году продолжились рейсы в Томск, Казань, а также возобновились полеты в Красноярск.
Крупнейшей воздушной гаванью России в 2019 году остался аэропорт Шереметьево. В 2019 году количество обслуженных им пассажиров возросло на 8,9% по сравнению с 2018 годом и достигло 49 млн 933 тыс. человек, отмечает aerotour.ru.