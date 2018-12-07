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Экономика
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«Барнаульский меланжевый комбинат» в 5 раз увеличит производительность

Реконструкция и модернизация «Барнаульского меланжевого комбината» (БМК) позволит увеличить производственная мощность с 7,5 до 35 млн погонных метров тканей. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

В цехах Барнаульского меланжевого комбината.
В цехах Барнаульского меланжевого комбината.
Дмитрий Кудрявцев

БМК реконструируют в несколько этапов. Это нужно, потому что здания и инженерные сети не соответствуют современным требованиям. В неизменном виде останется только центральная проходная, которая представляет собой историческую ценность. Останавливать производство на время работ не будут, сказал директор по развитию БМК Руслан Наниев.

По его словам, уже к 2020 году комбинат сможет выпускать 24 млн тонн тканей. Наниев добавил, что если спрос на продукцию будет высок, предприятие может увеличить объемы производства до 70 млн погонных метров ткани в год.

БМК выпускает ткани трех видов:

  • 100% хлопок,
  • 30% полиэфира + 70% хлопка
  • 50% полиэфира + 50% хлопка.


Полиэфир придает тканям прочность и несминаемость.

Людмила Осипова
директор по производству БМК:

Наше предприятие одно из немногих, которое имеет полный цикл производства от хлопка до готового костюма. Это наша гордость. Ткани и швейные изделия комбината широко востребованы у ведущих швейных предприятий, госкорпораций и производственных предприятий России.

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