«Барнаульский меланжевый комбинат» в 5 раз увеличит производительность

Реконструкция и модернизация «Барнаульского меланжевого комбината» (БМК) позволит увеличить производственная мощность с 7,5 до 35 млн погонных метров тканей. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

БМК реконструируют в несколько этапов. Это нужно, потому что здания и инженерные сети не соответствуют современным требованиям. В неизменном виде останется только центральная проходная, которая представляет собой историческую ценность. Останавливать производство на время работ не будут, сказал директор по развитию БМК Руслан Наниев.

По его словам, уже к 2020 году комбинат сможет выпускать 24 млн тонн тканей. Наниев добавил, что если спрос на продукцию будет высок, предприятие может увеличить объемы производства до 70 млн погонных метров ткани в год.

БМК выпускает ткани трех видов:

100% хлопок,

30% полиэфира + 70% хлопка

50% полиэфира + 50% хлопка.



Полиэфир придает тканям прочность и несминаемость.

Людмила Осипова

директор по производству БМК: