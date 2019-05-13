«Барнаульский молкомбинат» модернизирует завод за 500 млн рублей для выпуска новых сыров

Работа маслосырзавода в селе Быстрянка была приостановлена в ноябре 2018 года. С того момента специалисты провели капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, полностью заменили старые коммуникации, трубопроводы и электрику. От прежнего здания остались только стены.
Как рассказал Александр Балушкин, генеральный директор «Барнаульского молкомбината», существенные затраты были вложены на покупку и монтаж нового высокотехнологичного оборудования, которое позволит увеличить мощности по переработке молока со 120 до 200 тонн в сутки, а по завершении второго этапа реконструкции в конце 2019 года — до 300 тонн в сутки.
Следующим этапом модернизации станет полная автоматизация производства.
Александр Балушкин,
генеральный директор «Барнаульского молочного комбината»:
После автоматизации человеческий фактор будет практически исключен. Весь процесс будет осуществляться в онлайн режиме с использованием компьютерных технологий. Сыроделы лишь будут задавать параметры и контролировать процесс производста.
К концу года на Быстрянском заводе планируют запустить производство новых сортов сыра.