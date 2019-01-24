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Барнаульский производитель недорогого лейкопластыря пробивается в торговые и аптечные сети

Барнаульская компания «Албин» запустила производство лейкопластыря в небольших рулонах. Сейчас фирма ведет переговоры с торговыми и аптечными сетями о поставках продукции, рассказал altapress.ru директор предприятия Олег Шелудяков.

Производство лейкопластыря в Барнауле.
Производство лейкопластыря в Барнауле.
Altapress.ru

Компания пока только формирует базу партнеров и выводит товар на рынок. Первые партии лейкопластыря «Албин» отправил в Тульскую область. Также фирма обсуждает условия работы с федеральными и местными торговыми и аптечными сетями. По словам Олега Шелудякова, производителя не вполне устраивают жесткие условия ритейлеров по отсрочкам платежей до полугода и объемам поставок.

«Албин» намерен выпускать по 20 тонн лейкопластыря в месяц. Потенциальные рынки сбыта — вся Россия и ближнее зарубежье. Главное конкурентное преимущество барнаульского пластыря, по словам директора компании, это цена: производитель готов поставлять продукцию по стоимость на 50% ниже, чем иностранные производители, и на треть дешевле отечественных заводов (подобные производства есть в Новосибирске и Воронеже).

Барнаульская компания будет выпускать необычную «пластиковую» проволоку
Экономика

Олег Шелудяков известен в алтайской деловой среде как руководитель компании «Полимерпласт» — основного производителя изоленты в России. В 2015 году он с партнерами купил «Албин», представлявшее собой небольшое действующее производство. За три года новые собственники открыли цех в районе ТЭЦ-3, закупили автоматизированное оборудование для резки рулонов и наладили более масштабный и технологичный выпуск продукции. В развитие компании Шелудяков с партнерами инвестировали около 10 млн рублей.

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