Барнаульский предприниматель выкупил историческое здание и планирует открыть рок-кафе

8 мая Фонд имущества Алтайского края со второй попытки провел торги по продаже исторического здания в Барнауле по адресу Льва Толстого, 31, больше известного как «Магазин Сухова». Покупателем стал индивидуальный предприниматель Владимир Емелин, владеющий заводом плавленных сыров «Плавыч».

Как следует из сообщения Фонда имущества, на торги одним лотом было выставлено само здание общей площадью 691,3 кв. м и земельный участок под ним. Итоговая цена составила 6,871 млн рублей.

До 2022 года новый собственник должен провести ремонт внутренних помещений, фасада здания, восстановить водостоки, обустроить отмостки.

«Магазин Сухова» на Льва Толстого , 31 принт-скрин www.2gis.ru

Имущество уже выставлялось на торги в марте нынешнего года. Тогда они были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Зачем Емелин купил историческое здание?

Как сообщили altapress.ru в компании Владимира Емелина, в перспективе в историческом здании планируется открыть культурно-досуговое заведение. Не исключено, что это будет некое рок-кафе по типу бывшего бара ТАСС.

В течение нынешнего года новые собственники планируют разработать и согласовать проект реконструкции объекта. Сроки открытия заведения и объемы необходимых вложений в восстановление помещения пока не называются.