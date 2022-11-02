Барнаульский речной порт: о сложностях рынка, новых подходах и сотрудничестве с Сибсоцбанком

Мы живем и работаем в непростое время. Как себя ощущают значимые предприятия Алтайского края сегодня? В какой поддержке нуждаются? Каким видят свое будущее? На наши вопросы ответил руководитель Барнаульского речного порта Александр Алексангдрович Крук.

— Александр Александрович , как возникла идея создания вашего предприятия?

— Начну с истории развития судоходства в Барнауле.

До середины XIX века движение судов и лодок по Оби в районе Барнаула было незначительным. Впервые в 1854 году до города дошел пароход «Ермак» томского купца Хаминова.

В 1897 году была издана первая лоцманская карта Оби, введена сигнальная и судоходная обстановка на реке. Из Барнаула отправлялось зерно и другие продукты сельского хозяйства.

Но построенная в 1915 году Алтайская железная дорога взяла на себя часть грузов и пассажиров.

Возврат к прежним объемам перевозок произошел лишь в 1950-е. Появились новые теплоходы, береговые и плавучие краны. В 1980-е годы увеличился ежегодный грузооборот порта и составил 4,7 млн тонн, а пассажироперевозки —1,5 млн человек.

В 1985 году было построено современное здание речного вокзала. В состав предприятия входили: 61 транспортный буксир, 12 теплоходов вспомогательного флота, 23 баржи и платформы.

В 1990-ые объемы грузовых и пассажирских перевозок резко упали. Предприятие ООО «Барнаульский речной порт» создано в июле 2003 года. Основной его задачей стало возрождение пассажирского речного порта. В связи с этим было приобретено большое количество судов для расширения деятельности.

Речной вокзал. Анна Зайкова

— Как вам удалось стать активным участником возрождения речного флота в Барнауле?

— Вся моя жизнь связана с речным флотом. Я окончил Новосибирский институт водного транспорта. Работал штурманом, потом прошел путь от диспетчера до замначальника службы снабжения в Западно-Сибирском пароходстве. С 2002 года возглавлял Барнаульский речной порт, затем на аналогичной должности работал в Новосибирске и в 2012 году вернулся в Барнаул руководителем «Алтайречфлота». Я не задавался вопросом — продолжать ли развитие этой отрасли.

С 2015 года грузоперевозкам по воде уделяли огромное значение, благодаря работе с перевозчиками, Бийским песчано-гравийным карьером и министерством транспорта Алтайского края. В пассажирском флоте ежегодно на шести теплоходах перевозили около 140 тыс. пассажиров.

Значительно подкрепило наш флот приобретение судов в 2013 г. И здесь нам помогли верные партнеры — финансирование нам предоставил Сибсоцбанк, сотрудничество с которым мы продолжаем — кредитовались на текущие цели. Когда реализуешь свои планы по расширению бизнеса, особенно важны своевременность, оперативность и доверие. У банка высокая репутация, а это часть успеха его клиентов. И еще в этом банке внимательное и доверительное отношение. Работники профессионально расскажут обо всех нюансах и подробностях сделки, в том числе о ее оптимальных параметрах. Это важно, потому и сроки и графики возврата кредита клиенту нужно понимать, чтобы рассчитывать свои финансовые силы. А самое главное — оформление документов занимает минимальное время. Сибсоцбанк в роли партнера — это надежный региональный банк!

— Александр Александрович , в чем вы видите секрет стабильности в вашей работе , и каким вы видите будущее своей отрасли?

— Я всегда считал важной составляющей стабильности и успеха надежный коллектив! Говорю «Спасибо!» своему коллективу, в котором каждый — профессионал.

Что касается нашего будущего: если двигаться вперед уверенно, с четкими планами, то можно и развиваться. Главное — двигаться! Задача — сохранить речное пароходство на Алтае и увеличить флот. Все это реально и достижимо при наличии надежных парт­неров!

«СИБСОЦБАНК» ООО

«СИБСОЦБАНК» ООО

Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 года

ООО «Барнаульский речной порт»