«Барнаульский вагоноремонтный завод» получил миллиардный заказ из Тольятти

В рамках инвестиционной программы на 2019−2029 годы, «Тольяттиазот» (ТОАЗ) закупит у «Барнаульского вагоноремонтного завода» минимум 200 вагонов. Поставки ожидаются до конца 2019 года, пишет информационно-аналитический центр rupec.ru .

Инвестпрограмма «Тольяттиазот» рассчитана до 2029 года. Предприятие планирует обновиться на 39 млрд рублей. На эти средства предстоит построить третий агрегат мощностью 2200 тонн в сутки и сопутствующую инфраструктуру. Объемы переработки аммиака и выработки карбамида вырастет с 3 до 5,2 тыс. тонн в сутки.

Для отгрузки продукции, ТОАЗ закупит у «Барнаульского вагоноремонтного завода» 200 вагонов-хопперов — минераловозов. Помимо этого, рассматривается лизинг еще 200 вагонов-хопперов. Инвестиции по данному направлению составят более 2 млрд рублей.

ПАО «Тольяттиазот» — один из крупнейших в России производителей азотной химии. Мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака (семь агрегатов) и 960 тыс. тонн карбамида в год (два агрегата).