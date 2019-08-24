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Экономика

«Барнаульский вагоноремонтный завод» получил миллиардный заказ из Тольятти

В рамках инвестиционной программы на 2019−2029 годы, «Тольяттиазот» (ТОАЗ) закупит у «Барнаульского вагоноремонтного завода» минимум 200 вагонов. Поставки ожидаются до конца 2019 года, пишет информационно-аналитический центр rupec.ru.

Барнаульский вагоноремонтный завод.
Барнаульский вагоноремонтный завод.
Дмитрий Кудрявцев

Инвестпрограмма «Тольяттиазот» рассчитана до 2029 года. Предприятие планирует обновиться на 39 млрд рублей. На эти средства предстоит построить третий агрегат мощностью 2200 тонн в сутки и сопутствующую инфраструктуру. Объемы переработки аммиака и выработки карбамида вырастет с 3 до 5,2 тыс. тонн в сутки.

Для отгрузки продукции, ТОАЗ закупит у «Барнаульского вагоноремонтного завода» 200 вагонов-хопперов — минераловозов. Помимо этого, рассматривается лизинг еще 200 вагонов-хопперов. Инвестиции по данному направлению составят более 2 млрд рублей.

ПАО «Тольяттиазот» — один из крупнейших в России производителей азотной химии. Мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака (семь агрегатов) и 960 тыс. тонн карбамида в год (два агрегата).

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