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Экономика

Барнаульский завод АТИ запустил новое производство и дал городу рабочие места

15 сентября Барнаульский завод АТИ открыл новое производственное подразделение — цех промышленных уплотнений (ЦПУ), сообщает мэрия города.

Барнаульский завод АТИ запустил новое производство.
Барнаульский завод АТИ запустил новое производство.
barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

На двух технологических участках предприятия начнут выпускать листовой прокладочный материал и фланцевые уплотнения.

Гендиректор завода Артем Шамков отметил, что решение о расширении производства приняли исходя из понимания рынка и перспектив развития отраслей.

«Мы запускаем цех промышленных уплотнений с перспективой увеличения объемов и расширения ассортимента продукции. Особенность открывающегося производства в том, что в процессе изготовления изделий используются только современные материалы. Сегодня подобные промышленные уплотнения используют предприятия нефтегазовой, металлургической, энергетической, горнодобывающей, автомобильной и других отраслей народного хозяйства», — подчеркнул он.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка напомнил, что в крае ежегодно реализуют несколько десятков инвестиционных проектов.

«Запуск нового производства состоялся при поддержке Фонда развития промышленности Алтайского края. Предприятию предоставили около 20 млн рублей в виде льготного займа. Добавив собственные средства, завод открыл производство по выпуску продукции», — отметил он.

Министр также сообщил, что расширение производства даст Барнаулу новые рабочие места, однако количество не назвал.

На заводе планируют, что в 2024 году цех будет выпускать продукции на 300 млн рублей в год, а число сотрудников этого подразделения возрастет втрое.

Ранее altapress.ru рассказал про новую стратегию развития, которая поможет сделать Алтайский край «конфеткой» к 2035 году.

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