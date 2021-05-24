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Экономика

Барнаульский завод будет поставлять колесные диски в Петербург

Барнаульский завод прессового оборудования завершил пусконаладочные работы линии по изготовлению колесных дисков для сельхозтехники. Теперь производитель будет делать поставки на Петербургский тракторный завод. Об этом губернатору Алтайского края Виктору Томенко рассказал министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка.

Завод механических прессов.
Завод механических прессов.
Предоставлено altapress.ru.

«Прежде всего производитель ориентирован на Петербургский тракторный завод. За предстоящие полгода 4,5 тысячи колесных дисков предприятие должно произвести и реализовать в Санкт-Петербург. Это ориентировочно на сумму 100 миллионов рублей», — подчеркнул Химочка.

Алтайский завод рассчитывает выпускать до 80 тыс. дисков в год, что позволит закрыть потребность рынка России на 95%.

Ожидается, что поставки будут и другим крупным потребителям штампованных колесных дисков, в частности компании «Ростсельмаш». Также диски будут продавать на вторичном рынке.

В феврале 2020 года Виктор Томенко и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве.

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