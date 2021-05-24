Барнаульский завод будет поставлять колесные диски в Петербург

«Прежде всего производитель ориентирован на Петербургский тракторный завод. За предстоящие полгода 4,5 тысячи колесных дисков предприятие должно произвести и реализовать в Санкт-Петербург. Это ориентировочно на сумму 100 миллионов рублей», — подчеркнул Химочка.
Алтайский завод рассчитывает выпускать до 80 тыс. дисков в год, что позволит закрыть потребность рынка России на 95%.
Ожидается, что поставки будут и другим крупным потребителям штампованных колесных дисков, в частности компании «Ростсельмаш». Также диски будут продавать на вторичном рынке.
В феврале 2020 года Виктор Томенко и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве.