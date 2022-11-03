3 ноября
﻿
Экономика

Барнаульский завод мехпрессов: больше, чем просто завод

Каким путем шагает в будущее знаменитое барнаульское предприятие

Панорама Барнаульского завода мехпрессов.
Панорама Барнаульского завода мехпрессов.
Барнаульский завод мехпрессов

Такие легендарные предприятия, как Барнаульский завод мехпрессов (БЗМП), в Алтайском крае называют заводами Победы: первую продукцию он выдал в1941-м. Но сегодня это больше, чем завод: это группа предприятий с высокотехнологичными рабочими местами, широким спектром направлений и одна из базовых кафедр АлтГТУ. Всем, кто не верит в будущее нашей промышленности, стоит прийти сюда и увидеть, как уникальный советский завод, переосмыслив принципы и методы работы, вписался в рынок и стал крупнейшим производителем в своей отрасли.

Правильное производство

Сегодня трудно представить, что первые заводчане, за считанные месяцы запустившие новое производство в Барнауле, жили в землянках, без воды и канализации, отапливаясь опилками.

Рабочие, инженеры и конструкторы двух одесских предприятий прибыли на станцию Барнаул вместе с оборудованием 7 октября 1941 года. Новое предприятие им предстояло создать с нуля -на пустыре, где стояли лишь два здания базы «Заготзерно». И они это сделали, потому что знали, что от них зависит Победа: уже к концу 1941-го завод изготовил 215 прессов.

Оглядываясь на годы становления завода, руководитель группы промышленных предприятий Барнаульский завод мехпрессов Сергей Геральдович Ферапонтов отмечает, насколько умно и основательно была спроектирована его площадка — и тем самым был заложен фундамент для сегодняшнего развития.

Сергей Ферапонтов, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов».
Сергей Ферапонтов, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов».
Барнаульский завод мехпрессов

«Изначально выстроены правильные производственно-технологические цепочки. К примеру, вся механообработка выходила на этап сборки. К сварочному производству подвели подъездные пути, чтобы можно было вагонами завозить металл, разгружать, подавать на резку и затем на сварку. То новое, что мы делаем сегодня, логично вписывается в продуманную при создании завода цепочку», — говорит Сергей Ферапонтов.

Путь развития: от штучного к серийному

История этого предприятия — это история того, чего могут добиться энергичные и ответственные профессионалы своего дела.

В 1955 году завод впервые в советском прессостроении приступил к сварке корпусных деталей прессов — это была революция в машиностроении. В 1957-м он изготовил самый мощный в стране чеканочный пресс. В 1970-х его продукцию покупали в 63 странах. А в «лихие» 1990-е заводчане сумели сохранить уникальное производство, заместив на рынке 17 закрывшихся предприятий.

«Мы смогли сберечь инженерные кадры, сохранить оборудование, диверсифицировать штучное производство. Если раньше выпускали прессы с относительно узким диапазоном в усилии, а остальное проектировали для родственных предприятий, то в новых условиях освоили выпуск всей линейки прессов», — объясняет Сергей Ферапонтов.

Сергей Ферапонтов, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»
Сергей Ферапонтов, руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов»
Барнаульский завод мехпрессов

И все же на заводе понимали: то, что они традиционно производят, — штучное оборудование, а надо развивать серийное. Для этого в начале 2000-х на БЗМП стартовала масштабная реконструкция. Кузнечное, инструментальное, термическо-заготовительное, ремонтно-механическое и деревообрабатывающее производства прошли глубокую модернизацию. Были открыты новые производства: центр лазерной резки металла, участок высокоточной механообработки на базе станков фирмы «MAZAK», производство специальных профилей и труб.

«За счет этого начался выпуск новой продукции, в том числе по государственному заказу. Этот шаг сделал завод более устойчивым на рынке», — рассказывает о заводе журнал «Предприниматель Барнаула».

Причем эта реконструкция не только переформатировала производство, но и вызвала организационные изменения: применение гибких режимов труда, внедрение бережливого производства 5S, развитие в коллективах принципа самоорганизации трудовых процессов.

Штамповочный молот в кузнечном цехе.
Штамповочный молот в кузнечном цехе.
Барнаульский завод мехпрессов

Единственное производство в России

Сегодня «Барнаульский завод мехпрессов» -это группа промышленных предприятий разного профиля, имеющих современное оборудование и высокопроизводительные рабочие места.

«Здесь, по сути, создан промышленный технопарк: помимо того, что завод выпускает собственную продукцию, он „закрывает“ и производственные цепочки других предприятий», — рассказали в Союзе промышленников Алтайского края.

Приведем только отдельные примеры. Так, на оборудовании фирмы Trumpf изготавливают детали сложной геометрии по заказу производственных компаний региона. Обрабатывающие центры от Mazak производят и обрабатывают круглые и корпусные детали с высокой точностью.

То, что сегодня называют импортозамещением, на заводе стало частью стратегии повышения конкурентоспособности. Последний по времени инвестпроект в этой области — выпуск колесных дисков для сельхозтехники.

В проект, по словам Сергея Ферапонтова, будет вложено около 1 млрд рублей, из них 200 млн — из Фонда развития промышленности края. Предприятие намерено производить до 80 тыс. колесных дисков в год, закрыв 95% потребностей отечественного рынка. «Сегодня это единственное в России производство такой продукции», — рассказал об инвестпроекте глава минпромэнерго края Вячеслав Сергеевич Химочка.

7 фактов о Барнаульском заводе мехпрессов

  1. Производит 13 типов кузнечно-прессового оборудования (КПО), запчасти к нему, электросварные трубы, колесные диски, профиль. Осуществляет ремонт и модернизацию КПО по всей стране;
  2. Среди других направлений — обработка металлических изделий, листовой и рулонной стали, деревообработка;
  3. На заводе расположена базовая кафедра АлтГТУ «Цифровые машиностроительные технологии»;
  4. Численность персонала — 600 человек;
  5. Действует программа переобучения для сотрудников и Совет молодежи для адаптации молодых специалистов;
  6. Соцпрограммы: льготы, компенсация питания, помощь в трудных ситуациях;
  7. Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Геральдович Ферапонтов — обладатель Почетного Золотого знака «Лидер экономики Алтайского края», семь раз завоевывал золотую медаль краевого конкурса «Директор года. Алтайский край».

Сайты завода: mechpress.info, bzmp.ru


  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость