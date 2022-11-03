Барнаульский завод мехпрессов: больше, чем просто завод

Такие легендарные предприятия, как Барнаульский завод мехпрессов (БЗМП), в Алтайском крае называют заводами Победы: первую продукцию он выдал в1941-м. Но сегодня это больше, чем завод: это группа предприятий с высокотехнологичными рабочими местами, широким спектром направлений и одна из базовых кафедр АлтГТУ. Всем, кто не верит в будущее нашей промышленности, стоит прийти сюда и увидеть, как уникальный советский завод, переосмыслив принципы и методы работы, вписался в рынок и стал крупнейшим производителем в своей отрасли.

Правильное производство

Сегодня трудно представить, что первые заводчане, за считанные месяцы запустившие новое производство в Барнауле, жили в землянках, без воды и канализации, отапливаясь опилками.

Рабочие, инженеры и конструкторы двух одесских предприятий прибыли на станцию Барнаул вместе с оборудованием 7 октября 1941 года. Новое предприятие им предстояло создать с нуля -на пустыре, где стояли лишь два здания базы «Заготзерно». И они это сделали, потому что знали, что от них зависит Победа: уже к концу 1941-го завод изготовил 215 прессов.

Оглядываясь на годы становления завода, руководитель группы промышленных предприятий Барнаульский завод мехпрессов Сергей Геральдович Ферапонтов отмечает, насколько умно и основательно была спроектирована его площадка — и тем самым был заложен фундамент для сегодняшнего развития.

Сергей Ферапонтов , руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов». Барнаульский завод мехпрессов

«Изначально выстроены правильные производственно-технологические цепочки. К примеру, вся механообработка выходила на этап сборки. К сварочному производству подвели подъездные пути, чтобы можно было вагонами завозить металл, разгружать, подавать на резку и затем на сварку. То новое, что мы делаем сегодня, логично вписывается в продуманную при создании завода цепочку», — говорит Сергей Ферапонтов.

Путь развития: от штучного к серийному

История этого предприятия — это история того, чего могут добиться энергичные и ответственные профессионалы своего дела.

В 1955 году завод впервые в советском прессостроении приступил к сварке корпусных деталей прессов — это была революция в машиностроении. В 1957-м он изготовил самый мощный в стране чеканочный пресс. В 1970-х его продукцию покупали в 63 странах. А в «лихие» 1990-е заводчане сумели сохранить уникальное производство, заместив на рынке 17 закрывшихся предприятий.

«Мы смогли сберечь инженерные кадры, сохранить оборудование, диверсифицировать штучное производство. Если раньше выпускали прессы с относительно узким диапазоном в усилии, а остальное проектировали для родственных предприятий, то в новых условиях освоили выпуск всей линейки прессов», — объясняет Сергей Ферапонтов.

Сергей Ферапонтов , руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Барнаульский завод мехпрессов

И все же на заводе понимали: то, что они традиционно производят, — штучное оборудование, а надо развивать серийное. Для этого в начале 2000-х на БЗМП стартовала масштабная реконструкция. Кузнечное, инструментальное, термическо-заготовительное, ремонтно-механическое и деревообрабатывающее производства прошли глубокую модернизацию. Были открыты новые производства: центр лазерной резки металла, участок высокоточной механообработки на базе станков фирмы «MAZAK», производство специальных профилей и труб.

«За счет этого начался выпуск новой продукции, в том числе по государственному заказу. Этот шаг сделал завод более устойчивым на рынке», — рассказывает о заводе журнал «Предприниматель Барнаула».

Причем эта реконструкция не только переформатировала производство, но и вызвала организационные изменения: применение гибких режимов труда, внедрение бережливого производства 5S, развитие в коллективах принципа самоорганизации трудовых процессов.

Штамповочный молот в кузнечном цехе. Барнаульский завод мехпрессов

Единственное производство в России

Сегодня «Барнаульский завод мехпрессов» -это группа промышленных предприятий разного профиля, имеющих современное оборудование и высокопроизводительные рабочие места.

«Здесь, по сути, создан промышленный технопарк: помимо того, что завод выпускает собственную продукцию, он „закрывает“ и производственные цепочки других предприятий», — рассказали в Союзе промышленников Алтайского края.

Приведем только отдельные примеры. Так, на оборудовании фирмы Trumpf изготавливают детали сложной геометрии по заказу производственных компаний региона. Обрабатывающие центры от Mazak производят и обрабатывают круглые и корпусные детали с высокой точностью.

То, что сегодня называют импортозамещением, на заводе стало частью стратегии повышения конкурентоспособности. Последний по времени инвестпроект в этой области — выпуск колесных дисков для сельхозтехники.

В проект, по словам Сергея Ферапонтова, будет вложено около 1 млрд рублей, из них 200 млн — из Фонда развития промышленности края. Предприятие намерено производить до 80 тыс. колесных дисков в год, закрыв 95% потребностей отечественного рынка. «Сегодня это единственное в России производство такой продукции», — рассказал об инвестпроекте глава минпромэнерго края Вячеслав Сергеевич Химочка.

7 фактов о Барнаульском заводе мехпрессов Производит 13 типов кузнечно-прессового оборудования ( КПО), запчасти к нему , электросварные трубы , колесные диски , профиль. Осуществляет ремонт и модернизацию КПО по всей стране; Среди других направлений — обработка металлических изделий , листовой и рулонной стали , деревообработка; На заводе расположена базовая кафедра АлтГТУ «Цифровые машиностроительные технологии»; Численность персонала — 600 человек; Действует программа переобучения для сотрудников и Совет молодежи для адаптации молодых специалистов; Соцпрограммы: льготы , компенсация питания , помощь в трудных ситуациях; Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Геральдович Ферапонтов — обладатель Почетного Золотого знака «Лидер экономики Алтайского края», семь раз завоевывал золотую медаль краевого конкурса «Директор года. Алтайский край».

Сайты завода: mechpress.info, bzmp.ru