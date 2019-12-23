Барнаульский завод начал выпускать новые шины и намерен обогнать канадских конкурентов

Как рассказал altapress.ru Игорь Канаков, управляющий директор компании «Нортэк», на сегодняшний день источники инвестиций для предстоящего проекта определены на 80%, контракты на поставку оборудования подписаны.
Полностью реализовать проект инвестор планирует в 2020—2021 годах. Уже к лету следующего года на заводе намерены запустить новый цех.
Игорь Канаков,
управляющий директор компании «Нортэк»:
На сегодняшний день вся наша территория заставлена новым современным оборудованием. Оно предназначено для выпуска шин для сельскохозяйственной техники и шин индустриального назначения. Мы уже начали производить шины низкого давления, которые в России и Европе никто не делает. Конкурировать будем с единственным производителем из Канады.
По словам Игоря Канакова, продукция местного завода будет достаточно конкурентоспособной: стоимость одной канадской шины — 300 тыс. рублей, барнаульской — 80 тыс. рублей.
Игорь Канаков,
управляющий директор компании «Нортэк»:
Линейка индустриальных шин будет расширена с 200 до 400 наименований. Объем вложений по следующему году составит порядка 1 млрд рублей.
Как ранее сообщал Игорь Канаков, в 2018 году выпуск продукции на площадке бывшего АШК увеличился на 14%, в 2019-том этот показатель должен составить 12%.
При этом предприятие работает на пределе своих мощностей. В этой связи и назрел вопрос глобальной модернизации.