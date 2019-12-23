Барнаульский завод начал выпускать новые шины и намерен обогнать канадских конкурентов

Компания «Нортек», работающая на мощностях Алтайского шинного комбината, в ближайшие два года планирует существенно расширить производство. Часть современного оборудования уже поставлено на площадку.

Как рассказал altapress.ru Игорь Канаков, управляющий директор компании «Нортэк», на сегодняшний день источники инвестиций для предстоящего проекта определены на 80%, контракты на поставку оборудования подписаны.

Полностью реализовать проект инвестор планирует в 2020—2021 годах. Уже к лету следующего года на заводе намерены запустить новый цех.

Игорь Канаков,

управляющий директор компании «Нортэк»:

На сегодняшний день вся наша территория заставлена новым современным оборудованием. Оно предназначено для выпуска шин для сельскохозяйственной техники и шин индустриального назначения. Мы уже начали производить шины низкого давления, которые в России и Европе никто не делает. Конкурировать будем с единственным производителем из Канады.

По словам Игоря Канакова, продукция местного завода будет достаточно конкурентоспособной: стоимость одной канадской шины — 300 тыс. рублей, барнаульской — 80 тыс. рублей.

Игорь Канаков,

управляющий директор компании «Нортэк»:

Линейка индустриальных шин будет расширена с 200 до 400 наименований. Объем вложений по следующему году составит порядка 1 млрд рублей.

Как ранее сообщал Игорь Канаков, в 2018 году выпуск продукции на площадке бывшего АШК увеличился на 14%, в 2019-том этот показатель должен составить 12%.

При этом предприятие работает на пределе своих мощностей. В этой связи и назрел вопрос глобальной модернизации.