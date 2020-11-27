Барнаульский завод впервые поставил в Израиль сотни тонн рапсового масла

Как проинформировали в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда городской администрации, группа компаний «Благо» впервые осуществила поставки в Израиль. Продукция выпущена под тремя собственными торговыми марками двух израильских партнеров.
«Продукция произведена на Барнаульском маслоэкстракционном заводе и отправлена по железной дороге в порт Новороссийск, конечная точка доставки — порт Ашдод (Израиль). Срок доставки около 6 недель», — говорится в официальном сообщении.
Покупателями барнаульской продукции выступили израильские компании, которые занимаются дистрибуцией растительных масел.
Исполнительный директор группы компаний «Благо» Сергей Бахонкин подчеркнул, что от барнаульского предприятия требовалось соблюсти необходимые качественные характеристики продукции на соответствие техническому регламенту Израиля. Предприятие выполнило эти условия полностью.
Для поставок в Израиль Барнаульский маслоэкстракционный завод в октябре текущего года получил израильский сертификат кошерности «Badatz Beit Yosef», выданный раввинским судом Израиля на рапсовое, подсолнечное и соевое масла. Данная сертификация предъявляет жесткие требования ко всей цепочке производства — к масличному сырью, вспомогательным материалам, процессам, готовому продукту.
Пройти такую сертификацию продукции могут только предприятия, которые не используют ГМО, искусственные красители и ароматизаторы. Технология производства должна отвечать всем современным требованиям по качеству и безопасности.
Отметим, с сертификатом кошерности продукция может быть представлена на полках всех израильских магазинов.