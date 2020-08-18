Барнаульское предприятие решило выпекать хлеб производительно и эффективно

Эксперты рассказали о целях и задачах нацпроекта, о способах увеличения производительности труда, а также презентовали результаты работы на других предприятиях.
Генеральный директор компании Светлана Бузова представила специалистам РЦК участки производства, которые могут стать пилотным потоком: линия по производству формового хлеба и полуавтоматизированная линия по производству булочной продукции.
«Руководство предприятия заинтересовано в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта: компенсация стоимости обучения действующих сотрудников и помощь экспертов РЦК по выстраиванию производственной системы», — отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей.