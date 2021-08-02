Барнаульскому Авторемонтному заводу минуло 60 лет. Начиналось все с мастерских. В советские времена здесь собирали по 700 грузовиков в год. Сейчас это единственное в Сибири предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику. Altapress.ru поговорил с директором предприятия Александром Прокудиным о том, чем сейчас живет завод и какие новшества от немецких товарищей приобрел в этом году.

— Александр Геннадьевич , как за последние два года изменилась жизнь завода?

— В связи с тяжелой ситуацией на рынке мы с ремонта техники переключились на производство навесного оборудования для спецтехники, а также занялись ремонтом агротехники. Сейчас сельхозпредприятия активно развиваются, им необходим ремонт и модернизация. Мы встречались с представителями фирм участвовавших на агро-форуме «День Сибирского поля». Поскольку опыт в проектировании и изготовлении техники у нас большой. И только в прошлом году было спроектировано несколько ПКУ (погрузчиков) для японских мини-тракторов разных производителей, — мы предложили разработать для их компаний свои погрузчики разной грузоподъемности.

В последнее время алтайские предприятия часто покупают китайские тракторы марки Lovol. У них нет рамы. То есть коробка соединена с двигателем, а сверху на них навешивается корпус. Соответственно появляются определенные трудности в разработке подъемных устройств и в дальнейшем их установки. Мы разработали специальный механизм, который позволяет крепить подъемник так, чтобы не повредить двигатель.

На сегодняшний момент у нас есть постоянные заказы, стараемся зайти в другие регионы Сибири и на Урал. В перспективе хотим обосноваться в европейской части страны.

Предприятие , которое может перебрать любую спецтехнику. Барнаульский Авторемонтный завод

— Вы представляли на «Дне сибирского поля» свои разработки?

— Не успели. Получилось так, что в последний момент принимали решение, а когда обратились, то нам сообщили, что все места заняты. В этом году у крупных компаний была напряженная ситуация с продажами, поэтому выставочной техники было много на площадках. На следующий год планируем участвовать.

— Строительная сфера как-то взаимодействует с вами?

— В нашей ситуации оказалось, что сотрудничество с ними очень выгодно. Причем обоюдно. Сейчас алтайские ребята взяли тендер на строительство оздоровительного лагеря в горном Алтае. У них необычная задумка — хотят сделать вместо домиков юрты. Сначала они обращались в Киргизию, но посчитали, что изготавливать юрты из дерева дорого. Им предложили чертежи юрт из металла, они обратились к нам.

Спектр продукции у нас очень большой, начиная от мусорных баков для ЖКХ и заканчивая любыми металлоконструкциями, в том числе и строительными фермами, колоннами и другими изделиями. На одном из самых востребованных участках изготавливаем безосевые транспортеры. Не так давно к нам доставили станок для изготовления спиралей, которые ставятся на эти транспортеры.

Предприятие , которое может перебрать любую спецтехнику. Барнаульский Авторемонтный завод

— Что за станок и почему он важен для вас?

— Мы ждали его два года. Заказывали в Германии, он очень долго изготавливался в связи с коронавирусными ограничениями и особой методикой сборки (его собирали вручную). Таких станков всего десять на всю Европу, а в России он и вовсе единственный. Одним из требований наших зарубежных коллег было безоговорочное соблюдение авторских прав на него — то есть мы не имеем право делать реплики. Ждем, когда приедут немцы, чтобы обучить сотрудников работе на нем.

В ближайшее время, я думаю, мы запустим станок. Это позволит нам конкурировать с итальянскими и немецкими компаниями по производству безосевых спиралей. То есть мы сможем предоставить нашему региону и стране продукт, который будет дешевле зарубежных аналогов.

Вы сказали, что агросфера сейчас развивается и привлекает ремонтные предприятия. Насколько велика конкуренция в вашем деле?

Мы все толкаемся локтями. Народ понял, что аграрная промышленность — одна из прибыльных ниш. Но продукция практически идентичная, характеристики одинаковые. Единственное, в чем можно отличиться — постараться сделать конструкцию более эргономичной и удобной для использования уже конечному потребителю. Также можно выиграть за счет сервиса — быстро поменять отвал на ковш, то есть разработать приличные быстросъемные конструкции.

Предприятие , которое может перебрать любую спецтехнику. Барнаульский Авторемонтный завод Предприятие , которое может перебрать любую спецтехнику. Барнаульский Авторемонтный завод

— Так как вы работаете по большей части с железом , расскажите как повышение цен на металл сказалось на вашем предприятии.

— Рынок одно время просто встал из-за цен. Если до нового года мы покупали тонну за 45 тыс. рублей, то сейчас почти по 115 тыс. рублей. У нас были договоренности с несколькими строительными компаниями, мы уже просчитали для них объемы и стоимость работ. Они готовы были закупить металл, но случился этот рывок и на этом моменте все заморозилось.

— Вы занимаетесь ремонтом двигателей и блоков для грузовых автомобилей. Насколько это выгодно , если учитывать , что производители грузовых автомобилей сейчас создают свой собственный корпоративный сервис?

— Ну, участок по ремонту двигателей и блоков для Камазов до сих пор работает, так-же ремонтируем ГАЗы и Зилы. Даже тот же Камаз — сервис приезжает к нам и ремонтирует у нас блоки. Хотя с ними конкурировать довольно сложно, так как добыть «родные» запчасти им намного проще.

Одно время полностью изготавливали для пожарной охраны технику. Брали каркас Камаза, изготавливали цистерну, насосы и монтировали. Но потом все ушло в тендеры, а туда пробиться почти нереально. Но люди все равно обращаются, если нужно отремонтировать что-то крупное — автобусы восстановить, движки или ходовую часть.

Предприятие , которое может перебрать любую спецтехнику. Барнаульский Авторемонтный завод

— Как часто обращаются с ремонтом автобусов?

— В среднем один-два раза в месяц. По крайней мере, до пандемии было так. За этот год отремонтировали всего две единицы автобусной техники.

Справка

В настоящее время ОАО «Барнаульский авторемонтный завод» является успешным и стабильно развивающимся предприятием. Завод активно приступил к расширению

ассортимента выпускаемой продукции. Залогом успеха стало внедрение инновационных технологий при производстве и высокий контроль качества, что подтверждает сотрудничество с известными сельскохозяйственными холдингами и крупными дорожно-строительными организациями России и ближнего зарубежья.

Наличие современного оборудования и команды профессионалов высокой квалификации, обеспечивает возможность производить продукцию мирового уровня по доступным ценам.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».