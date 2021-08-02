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Экономика
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Барнаульскому Авторемонтному заводу минуло 60 лет

Барнаульскому Авторемонтному заводу минуло 60 лет. Начиналось все с мастерских. В советские времена здесь собирали по 700 грузовиков в год. Сейчас это единственное в Сибири предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику. Altapress.ru поговорил с директором предприятия Александром Прокудиным о том, чем сейчас живет завод и какие новшества от немецких товарищей приобрел в этом году.

Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Барнаульский Авторемонтный завод

— Александр Геннадьевич, как за последние два года изменилась жизнь завода?

— В связи с тяжелой ситуацией на рынке мы с ремонта техники переключились на производство навесного оборудования для спецтехники, а также занялись ремонтом агротехники. Сейчас сельхозпредприятия активно развиваются, им необходим ремонт и модернизация. Мы встречались с представителями фирм участвовавших на агро-форуме «День Сибирского поля». Поскольку опыт в проектировании и изготовлении техники у нас большой. И только в прошлом году было спроектировано несколько ПКУ (погрузчиков) для японских мини-тракторов разных производителей, — мы предложили разработать для их компаний свои погрузчики разной грузоподъемности.

В последнее время алтайские предприятия часто покупают китайские тракторы марки Lovol. У них нет рамы. То есть коробка соединена с двигателем, а сверху на них навешивается корпус. Соответственно появляются определенные трудности в разработке подъемных устройств и в дальнейшем их установки. Мы разработали специальный механизм, который позволяет крепить подъемник так, чтобы не повредить двигатель.

На сегодняшний момент у нас есть постоянные заказы, стараемся зайти в другие регионы Сибири и на Урал. В перспективе хотим обосноваться в европейской части страны.

Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Барнаульский Авторемонтный завод

— Вы представляли на «Дне сибирского поля» свои разработки?

— Не успели. Получилось так, что в последний момент принимали решение, а когда обратились, то нам сообщили, что все места заняты. В этом году у крупных компаний была напряженная ситуация с продажами, поэтому выставочной техники было много на площадках. На следующий год планируем участвовать.

— Строительная сфера как-то взаимодействует с вами?

— В нашей ситуации оказалось, что сотрудничество с ними очень выгодно. Причем обоюдно. Сейчас алтайские ребята взяли тендер на строительство оздоровительного лагеря в горном Алтае. У них необычная задумка — хотят сделать вместо домиков юрты. Сначала они обращались в Киргизию, но посчитали, что изготавливать юрты из дерева дорого. Им предложили чертежи юрт из металла, они обратились к нам.

Спектр продукции у нас очень большой, начиная от мусорных баков для ЖКХ и заканчивая любыми металлоконструкциями, в том числе и строительными фермами, колоннами и другими изделиями. На одном из самых востребованных участках изготавливаем безосевые транспортеры. Не так давно к нам доставили станок для изготовления спиралей, которые ставятся на эти транспортеры.

Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Барнаульский Авторемонтный завод

— Что за станок и почему он важен для вас?

— Мы ждали его два года. Заказывали в Германии, он очень долго изготавливался в связи с коронавирусными ограничениями и особой методикой сборки (его собирали вручную). Таких станков всего десять на всю Европу, а в России он и вовсе единственный. Одним из требований наших зарубежных коллег было безоговорочное соблюдение авторских прав на него — то есть мы не имеем право делать реплики. Ждем, когда приедут немцы, чтобы обучить сотрудников работе на нем.

В ближайшее время, я думаю, мы запустим станок. Это позволит нам конкурировать с итальянскими и немецкими компаниями по производству безосевых спиралей. То есть мы сможем предоставить нашему региону и стране продукт, который будет дешевле зарубежных аналогов.

Вы сказали, что агросфера сейчас развивается и привлекает ремонтные предприятия. Насколько велика конкуренция в вашем деле?

Мы все толкаемся локтями. Народ понял, что аграрная промышленность — одна из прибыльных ниш. Но продукция практически идентичная, характеристики одинаковые. Единственное, в чем можно отличиться — постараться сделать конструкцию более эргономичной и удобной для использования уже конечному потребителю. Также можно выиграть за счет сервиса — быстро поменять отвал на ковш, то есть разработать приличные быстросъемные конструкции.

Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Барнаульский Авторемонтный завод
Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Барнаульский Авторемонтный завод

— Так как вы работаете по большей части с железом, расскажите как повышение цен на металл сказалось на вашем предприятии.

— Рынок одно время просто встал из-за цен. Если до нового года мы покупали тонну за 45 тыс. рублей, то сейчас почти по 115 тыс. рублей. У нас были договоренности с несколькими строительными компаниями, мы уже просчитали для них объемы и стоимость работ. Они готовы были закупить металл, но случился этот рывок и на этом моменте все заморозилось.

— Вы занимаетесь ремонтом двигателей и блоков для грузовых автомобилей. Насколько это выгодно, если учитывать, что производители грузовых автомобилей сейчас создают свой собственный корпоративный сервис?

— Ну, участок по ремонту двигателей и блоков для Камазов до сих пор работает, так-же ремонтируем ГАЗы и Зилы. Даже тот же Камаз — сервис приезжает к нам и ремонтирует у нас блоки. Хотя с ними конкурировать довольно сложно, так как добыть «родные» запчасти им намного проще.

Одно время полностью изготавливали для пожарной охраны технику. Брали каркас Камаза, изготавливали цистерну, насосы и монтировали. Но потом все ушло в тендеры, а туда пробиться почти нереально. Но люди все равно обращаются, если нужно отремонтировать что-то крупное — автобусы восстановить, движки или ходовую часть.

Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Предприятие, которое может перебрать любую спецтехнику.
Барнаульский Авторемонтный завод

— Как часто обращаются с ремонтом автобусов?

— В среднем один-два раза в месяц. По крайней мере, до пандемии было так. За этот год отремонтировали всего две единицы автобусной техники.

Справка

В настоящее время ОАО «Барнаульский авторемонтный завод» является успешным и стабильно развивающимся предприятием. Завод активно приступил к расширению

ассортимента выпускаемой продукции. Залогом успеха стало внедрение инновационных технологий при производстве и высокий контроль качества, что подтверждает сотрудничество с известными сельскохозяйственными холдингами и крупными дорожно-строительными организациями России и ближнего зарубежья.

Наличие современного оборудования и команды профессионалов высокой квалификации, обеспечивает возможность производить продукцию мирового уровня по доступным ценам.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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