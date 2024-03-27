Есть несколько способов уточнить информацию о задолженности по налогам.
- через электронный сервис Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- через портал государственных услуг;
- в налоговой инспекции по месту регистрации объекта налогообложения (автомобиля, квартиры, земельного участка или другого объекта).
Также оплатить задолженность по налогам можно через специальный QR-код:
Барнаульцам напомнили, как погасить имущественные налоги.
Администрация города
Более подробную информацию можно узнать здесь.
Ранее сообщалось, что у жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги.
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