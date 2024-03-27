27 марта
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Экономика

Барнаульцам напомнили, как погасить имущественные налоги

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула напоминает барнаульцам о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщает администрация города.

Квитанцию на уплату налогов можно получить в МФЦ и через сервисы ФНС России.
Квитанцию на уплату налогов можно получить в МФЦ и через сервисы ФНС России.
Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Алтайскому краю.

Есть несколько способов уточнить информацию о задолженности по налогам.

  • через электронный сервис Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
  • через портал государственных услуг;
  • в налоговой инспекции по месту регистрации объекта налогообложения (автомобиля, квартиры, земельного участка или другого объекта).

Также оплатить задолженность по налогам можно через специальный QR-код:

Барнаульцам напомнили, как погасить имущественные налоги.
Барнаульцам напомнили, как погасить имущественные налоги.
Администрация города

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что у жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги.

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