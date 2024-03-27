Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула напоминает барнаульцам о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщает администрация города.

Квитанцию на уплату налогов можно получить в МФЦ и через сервисы ФНС России.

Есть несколько способов уточнить информацию о задолженности по налогам.

через электронный сервис Федеральной налоговой службы России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

через портал государственных услуг;

в налоговой инспекции по месту регистрации объекта налогообложения (автомобиля, квартиры, земельного участка или другого объекта).

Также оплатить задолженность по налогам можно через специальный QR-код:

Барнаульцам напомнили, как погасить имущественные налоги. Администрация города

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что у жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги.

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