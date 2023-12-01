У жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги

1 декабря — последний день своевременной уплаты налогов на имущество, транспорт и землю для жителей региона, сообщает пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю.

Сейчас налогоплательщики уплатили большую часть начисленных им имущественных налогов. В региональный бюджет уже поступило более 3 млрд рублей.

Где можно уплатить налоги

сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица»;

сервис «Уплата налогов и пошлин»;

мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

портал «Госуслуги»;

МФЦ;

банки и их мобильных приложения;

банкоматы;

или на почте.

УФНС России по Алтайскому краю просит тех, кто еще не успел уплатить налоги, сделать это в срок. Уже со 2 декабря на данные суммы будет начислена пеня. Задолженность после 4 декабря отразится в личных кабинетах на портале «Госуслуг».

Ранее мы писали, как платить налоги в 2023 году и почему накрутят пеню за неуплату, даже если нет уведомления.