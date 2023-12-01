У жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги

Сейчас налогоплательщики уплатили большую часть начисленных им имущественных налогов. В региональный бюджет уже поступило более 3 млрд рублей.
Где можно уплатить налоги
- сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица»;
- сервис «Уплата налогов и пошлин»;
- мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- портал «Госуслуги»;
- МФЦ;
- банки и их мобильных приложения;
- банкоматы;
- или на почте.
УФНС России по Алтайскому краю просит тех, кто еще не успел уплатить налоги, сделать это в срок. Уже со 2 декабря на данные суммы будет начислена пеня. Задолженность после 4 декабря отразится в личных кабинетах на портале «Госуслуг».
Ранее мы писали, как платить налоги в 2023 году и почему накрутят пеню за неуплату, даже если нет уведомления.