1 декабря
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Экономика

У жителей Алтайского края есть еще один день, чтобы уплатить налоги

1 декабря — последний день своевременной уплаты налогов на имущество, транспорт и землю для жителей региона, сообщает пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
Фото предоставлено ФНС России.

Сейчас налогоплательщики уплатили большую часть начисленных им имущественных налогов. В региональный бюджет уже поступило более 3 млрд рублей.

Где можно уплатить налоги

  • сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица»;
  • сервис «Уплата налогов и пошлин»;
  • мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
  • портал «Госуслуги»;
  • МФЦ;
  • банки и их мобильных приложения;
  • банкоматы;
  • или на почте.

УФНС России по Алтайскому краю просит тех, кто еще не успел уплатить налоги, сделать это в срок. Уже со 2 декабря на данные суммы будет начислена пеня. Задолженность после 4 декабря отразится в личных кабинетах на портале «Госуслуг».

Ранее мы писали, как платить налоги в 2023 году и почему накрутят пеню за неуплату, даже если нет уведомления.

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