ФНС на Алтае: как платить налоги в 2023 году и почему накрутят пеню за неуплату, даже если нет уведомления

Сначала – все же о том, что не изменилось. Как и раньше, в одном налоговом уведомлении сведены все три имущественных налога, которые мы платим за 2022 год: транспортный, земельный и на имущество физлиц (жилье, гаражи, дачные домики).
Как и раньше, все имущественные налоги нужно заплатить не позднее 1 декабря. Уже 2 декабря неплательщику начислят пеню, и долг будет расти каждый день вплоть до его погашения.
Прошедший год Алексей Легостаев назвал стабильным – в том смысле, что не было роста ставок налога и увеличения налоговой базы - кадастровая стоимость, из которой исчисляется налог на землю, не повышалась.
Однако существенные изменения все же есть: в 2023 году перешли на новый порядок уплаты – единый налоговый платеж. Он введен для всех, в том числе физических лиц.
В 2023 году всем налогоплательщикам открыт единый налоговый счет. Это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов. Он пополняется с помощью вот этого самого единого налогового платежа. Что тут особенно важно?
Во-первых, теперь у граждан нет возможности выбирать, какой заплатить налог, объяснил Алексей Легостаев.
Во-вторых, если у вас есть задолженность по каким-то налогам, то в первую очередь ваши деньги (которые вы отдали вроде на оплату имущественных налогов) пойдут на ее погашение.
«Человек платит единый налоговый платеж, который распределяется по определенным алгоритмам, записанным в Налоговом кодексе. Если упрощенно, то сначала гасится задолженность по НДФЛ (это приоритет), потом текущие платежи по НДФЛ, потом задолженность по имущественным налогам, потом текущие платежи по имущественным налогам, а затем пени и штрафы», - рассказал руководитель УФНС.
В итоге может случиться, что суммы, которую вы внесете за имущественные налоги, на все (долг+пеня+текущие налоги) не хватит. И текущие платежи после 1 декабря останутся непогашенными. Узнать, есть ли у вас задолженность по налогам, можно на сайте ФНС. Там же можно ее оплатить.
Если не заплатите налог вовремя, то да. Даже если в этом виновата почта. Ведь налог конкретному плательщику уже начислен, сказал Алексей Легостаев. А платить налоги – обязанность гражданина РФ.
Разослать уведомления должны были к 1 ноября – то есть не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Но иногда они теряются.
Руководитель УФНС, например, рассказал, что однажды коллеги обнаружили в урне пачку налоговых уведомлений – виновника этого определить не удалось. Что касается нехватки почтальонов, то УФНС мониторит доставку уведомлений еженедельно и активно взаимодействует с муниципалитетами.
«В том числе просим глав сельских советов быть как бы нашими внештатными помощниками. И проконтролировать, как эти уведомления из районного почтового отделения разойдутся по конкретным населенным пунктам», - сказал он.
Чуть больше половины жителей края получают уведомления в личный кабинет налогоплательщика – то есть в электронном виде. Остальные – в бумажном по почте.
Не прислать уведомление могут, если общая сумма имущественных налогов не превышает 100 рублей или налогоплательщик освобожден от уплаты налогов.
Если это - не ваш случай и бумага до вас не дошла, имеет смысл обратиться в налоговую службу.
Обратиться можно лично (в Барнауле на пр. Социалистический, 47), через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России» или через свой "Личный кабинет" (поищите - в нем есть такой сервис).
«Обращения, поступающие к нам в электронном виде, ставятся в приоритетную очередь. Если по закону мы имеем право в течение 30 дней рассматривать обращение, то по электронным обращениям мы ставим задачу, как правило, 15 дней максимум для дачи обратной связи», - сказал Легостаев.
Кстати, на сайте ФНС заверяют, что налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе на основании заявления о выдаче налогового уведомления.
Уведомление передается в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговиками заявления.
Новая кадастровая стоимость еще не утверждена, объяснили в ФНС. «И информации, что в среднем общая кадастровая стоимость выросла в два раза, у нас нет», - сказал Алексей Легостаев.
После утверждения правительством края новая кадастровая стоимость объектов начнет применяться – это будет, скорее всего, в 2024 году. А налоги с нее предъявят к уплате только в 2025-м.
В ФНС напомнили, что ее можно оспорить – для этого надо прямо сейчас обратиться за уточнением кадастровой стоимости в "Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки" и если не согласны - написать замечание.
«Но прирост налога не должен превышать 10% по сравнению с предшествующим налоговым периодом», - объяснил Алексей Легостаев. Это правило действует для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы.
Миллиарды рублей, миллионы плательщиков
- 4,185 млрд рублей – сумма, которую должны будут заплатить жители Алтайского края по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество к 1 декабря.
- В том числе 2,2 млрд рублей – транспортный налог, 1,317 млрд – налог на имущество, 632,6 млн – земельный налог.
- Уведомления на уплату имущественных налогов пришли к 1,2 млн жителей Алтайского края, в том числе:
- транспортный налог предъявлен 505 тыс. человек на 711,6 тыс. транспортных средств.
- налог на имущество предъявлен 843 тыс. граждан на 667 тыс. объектов (из которых 440 тыс. - квартиры и дома).
- земельный налог надо уплатить 744 тыс. гражданам за 577 тыс. участков (из которых 68% приобретены для подсобного хозяйства, садоводства и огородничества).
- 1,4 млрд рублей – задолженность 383 тыс. жителей Алтайского края по имущественным налогам. Максимальная сумма долга – около 3,5 млн рублей. Крупными должниками являются, как правило, предприниматели.
- 45 тыс. физлиц в крае дали согласие на получение уведомления через "госуслуги". Как правило, они уже имеют личный кабинет налогоплательщика. Но получать налоговые документы через «госуслуги» можно вне зависимости от того, есть у вас кабинет или нет.