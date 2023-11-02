ФНС на Алтае: как платить налоги в 2023 году и почему накрутят пеню за неуплату, даже если нет уведомления

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Что изменилось при уплате имущественных налогов в 2023 году?

Сначала – все же о том, что не изменилось. Как и раньше, в одном налоговом уведомлении сведены все три имущественных налога, которые мы платим за 2022 год: транспортный, земельный и на имущество физлиц (жилье, гаражи, дачные домики).

Как и раньше, все имущественные налоги нужно заплатить не позднее 1 декабря. Уже 2 декабря неплательщику начислят пеню, и долг будет расти каждый день вплоть до его погашения.

Прошедший год Алексей Легостаев назвал стабильным – в том смысле, что не было роста ставок налога и увеличения налоговой базы - кадастровая стоимость, из которой исчисляется налог на землю, не повышалась.

Однако существенные изменения все же есть: в 2023 году перешли на новый порядок уплаты – единый налоговый платеж. Он введен для всех, в том числе физических лиц.