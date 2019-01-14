Оператор ТВ взыскивает долги с барнаульцев, которые годами не могут расторгнуть с ним договор

Оператор кабельного телевидения «Инвис» за три года подал около 1 тыс. исков к барнаульцам, которые вовремя не расторгли договоры и накопили долги. Многие узнавали об этом, уже когда приставы списывали деньги с их карт. Люди считают, что компания умышленно не расторгает контракты, чтобы потом требовать долги. В «Инвисе» возражают, что действуют по правилам, а клиенты сами недостаточно ответственно относятся к договорам.

Краткое содержание

Продали квартиры , но все еще абоненты

Весной 2018 года жительница Барнаула Ирина Гончарова обнаружила, что с ее банковской карты списали более 1 тыс. рублей и наложили арест на сумму около 8 тыс. рублей. Женщина стала разбираться, и выяснила, что вышел судебный приказ о взыскании с нее денег в пользу оператора кабельного телевидения «Инвис».

По словам Ирины Гончаровой, она не пользовалась услугами компании с 2011 года, но все еще считалась ее абонентом. К тому же с 2012 года женщина не живет в той квартире, на которую заключался договор, — она ее продала.

Ирина Гончарова,

жительница Барнаула:

Я заключила договор с оператором «Инвис» в апреле 2010 года. Качество услуг меня не устроило, поэтому в феврале 2011 года я отнесла в офис компании претензию и заявление на расторжение договора. В декабре 2012 года я продала квартиру. Когда в 2018 году приставы сняли деньги с моей карты, я с ужасом узнала о действующем между мной и «Инвис» договоре.

Похожая история произошла с Сергеем Еременко. Он стал абонентом оператора «Инвис» в 2011 году, а в 2014 году, по его словам, принес к нему в офис заявление на расторжение договора. Тогда же мужчина заключил договор с другим провайдером.

Сергей Еременко,

житель Барнаула:

Я отдал заявление на расторжение договора и считал, что расторг его. В 2016 году по заявлению от «Инвис» вышел судебный приказ о взыскании с меня 4 тыс. рублей — это задолженность за услуги кабельного телевидения и пени. Я обратился в суд и проиграл его. Суд отменил только выплату пени, а оплату услуг и судебных издержек оставил в силе. Я снова пошел в офис «Инвис» с заявлением на расторжение договора. Но в 2018 году опять вышел судебный приказ на взыскание с меня задолженности за услуги этого оператора.

Телевидение. Телевизор. СС0

Не смогли расторгнуть договор

У людей, которые пытались расторгнуть договор с «Инвис», и продолжают жить в тех же квартирах, нет уверенности в том, что оператор перестал считать их своими абонентами. Некоторые несколько раз относили заявления на расторжение договора, и теперь им кажется, что даже повторные обращения ничего не гарантируют.

Евгений Ламаш, с которого оператор взыскивает задолженность, вообще утверждает, что договор не заключал. Он сдает нежилое помещение в многоквартирном доме по ул. Лазурной под магазин. В 2017 году с него взыскали 8 тыс. рублей по суду в пользу «Инвис».

Евгений Ламаш,

житель Барнаула:

Когда с меня списали деньги, я приехал в суд с документами, показал договор с другим оператором. Судья приказ отменил. Но деньги я вернуть не смог. Приставы сказали, что надо обращаться в суд. Написал еще раз письмо в «Инвис» — попросил считать расторгнутым договор, если он у них все еще есть.

В 2018 году Евгению Ламашу позвонили и снова оповестили о долге «Инвису». По его словам, он приехал в офис, попросил показать договор, который якобы заключал с оператором, но бумагу ему не предъявили. И сказали, что письмо, которое он отправлял, не получали.

Евгений Ламаш,

житель Барнаула:

Я заново написал заявление о расторжении договора в офисе. И еще одно отправил почтой — письмо с уведомлением и описью вложения. На чеке у меня написано, какие именно документы содержатся в письме. Теперь вроде бы все.

Письмо с уведомлением и описью отправил в «Инвис» и клиент оператора Николай Фомичев — по его мнению, это единственный способ иметь хоть какое-то подтверждение о расторжении договора с компанией.

Анна Морозова после взыскания с нее 5 тыс. рублей задолженности судилась с «Инвисом» и проиграла. По ее рассказу, она не пользовалась услугами компании с 2009 года. Когда монтажник оператора пришел осмотреть кабель, оказалось, что он уже перерезан. Это обстоятельство, по ее словам, было известно еще во время судебного процесса, но судья его не учел.

Женщина написала повторное заявление на расторжение договора с оператором в конце 2017 года. 3 января 2018 года монтажник по графику должен был прийти и «отключить» ее квартиру снова. Однако Анна Морозова говорит, что он не явился, а 4 января она нашла у себя под дверью квиток, в котором было написано, что ее квартиру отключили от услуг «Инвис».

Ей показалось это неубедительным, она пошла в офис оператора и потребовала, чтобы мастер пришел в ее присутствии, а она бы тоже поставила подпись на документе об отключении. Морозовой отказали.

Инициативная группа абонентов «Инвиса» из шести человек в 2018 году писала коллективное обращение по поводу ситуации с оператором губернатору Алтайского края, в Роскомнадзор, краевую прокуратуру, ГУ МВД по Алтайскому краю и другие инстанции. По словам Оксаны Петрачковой, которая курировала процесс, на обращение по существу так и не ответили — только перенаправляли в другие ведомства.

Абоненты предполагают, что оператор умышленно не расторгает договоры, чтобы потом иметь возможность взыскивать задолженность. Один из них пошутил, что договор и заявление на его расторжение с «Инвис» надо хранить лет 30, чтобы суметь отбиться от финансовых претензий.

Семья перед телевизором. CC0

Позиция «Инвис»: «Абоненты забывают про договор»

Инесса Ваганова, замдиректора компании «Инвис», заверила, что оператор не теряет документы, а все заявки выполняет своевременно.

«Нам бы хотелось донести до абонентов, что нужно ответственно подходить к договорам, которые они заключают и расторгать их правильно, тогда подобных ситуаций не будет», — говорит Ваганова.

По ее словам, должники среди абонентов есть у всех операторов связи. Люди перестают вносить абонентскую плату по разным причинам: переезжают, переключаются к другому оператору, совсем отказываются от платного телевидения, забывают заплатить и так далее.

Человек остается абонентом «Инвис» до тех пор, пока не расторг договор и не погасил задолженность по оплате. В договоре, говорит Ваганова, прописано, как именно это нужно делать, но некоторые абоненты процедуру игнорируют, ведут себя так, как сами считают нужным.

Ошибки абонентов при завершении отношений с оператором: версия «Инвис» 1. Совсем не оповещают оператора о том, что перестали пользоваться его услугами. В том числе потому, что месячная абонентская плата невысока. 2. Приходят в офис без паспорта, и оператор не может расторгнуть договор. 3. Забывают о том, что когда-то заключали договор с «Инвис». 4. Продают квартиру, договариваются с новым собственником о том, что он переоформит договор на себя. А новый владелец квартиры просто продолжает использовать услугу. 5. Подделывают документы — приносят акты на отключение квартиры от сети кабельного ТВ, которые якобы подписаны сотрудником оператора. Но такой человек никогда в компании не работал (истории о том, что «Инвис» не признает документы, подтверждающие отключение от его услуг из-за подписи якобы не работавшего у него сотрудника описаны на сайтах отзывов. — прим. ред). 6. Перестают платить за услуги связи, и думают, что оператор просто отключит их и на этом отношения с ним можно считать законченными.

Для примера Инесса Ваганова прокомментировала истории двух клиентов.

Инесса Ваганова,

замдиректора компании «Инвис»:

Сергей и Инесса Вагановы , руководители оператора кабельного телевидения «Инвис». Дмитрий Лямзин Абонент Сергей Еременко до настоящего времени так и не написал заявление о расторжении договора. После первого обращения в суд мы неоднократно пытались произвести отключение, имея на руках уже первое решение 2016 года. Но отключить услугу, либо удостовериться в том, что отключение самостоятельно произведено абонентом (что по договору делать запрещено), он нам так и не позволил. В связи с такой ситуацией вынуждены были подать на него в суд повторно.

Другой абонент, по словам Вагановой, отправил уведомление о расторжении договора с оператором почтой и сообщил об этом лично, когда получил судебный приказ. Оказалось, что его письмо год пролежало на почте, потому что он неверно указал адрес и не проследил по номеру в чеке (письмо было заказным) получено оно или нет.

Инесса Ваганова,

замдиректора компании «Инвис»:

Мы об этом письме знать не могли, поэтому услуга была отключена только тогда, когда он нас уведомил о желании отключить эту услугу. Мы не можем просто так отключить телевидение абоненту, с которым заключили договор. Однажды мы так поступили — человек долго не оплачивал услуги. Потом он обратился в суд с иском: заявил, что мы незаконно прекратили оказание услуг, ведь он не расторгал с нами договор. Мы в том суде проиграли и понесли финансовые издержки.

По словам Вагановой, «Инвис» уже несколько лет обращается в суды, чтобы цивилизованным способом получить задолженность с абонентов. Стоимость юридических услуг зачастую выше, чем долги абонентов — до 5 тыс. рублей за одно судебное заседание, если абонент оспаривает приказ о взыскании долга.

Как нужно расторгать договор с оператором: версия «Инвис» 1. Прийти в офис «Инвис» с паспортом. 2. Написать заявление на расторжение договора. 3. Получить от оператора квиток, на котором указано согласованное с абонентом время, когда мастер придет по указанному в договоре адресу и отключит кабель от сети связи.

Телевидение. Телевизор. СС0

Суды поддерживают «Инвис»

По данным ГИС «Правосудие», с 2016 по 2018 год компания «Инвис» обращалась в мировой суд качестве взыскателя задолженности с частных лиц свыше тысячи раз (10 участков мировых судов Индустриального района Барнаула). Оператор обслуживает тысячи абонентов в Барнауле. Его доля на рынке платного телевидения в городе — 6% (данные IKS-Consulting).

Юрист Александр Круглов, который сам судился с оператором, рассказал, что мировой суд чаще всего принимает сторону «Инвис».

Александр Круглов,

юрист:

За прошедшие годы в судах уже сложилась определенная практика по таким делам, так как им требуется единообразие. По этой причине судьи выносят в основном положительные решения. Нужно, чтобы больше людей жаловалось на действия оператора, тогда что-то начнет меняться.

Но для обычных граждан, по словам Круглова, нет экономического смысла оспаривать решения судов в пользу «Инвиса». Они больше денег потратят на услуги юристов, потому и предпочитают заплатить оператору.

Приказ суда о взыскании долга зачастую оказывается для человека сюрпризом. Должника на рассмотрение заявления не вызывают, сам приказ сразу отдают приставам, а они списывают деньги со счетов. Круглов уверен, что по крайней мере в случаях с проданной квартирой барнаульские судьи принимают необоснованные решения.

Александр Круглов,

юрист:

В статье 45 федерального закона «О связи» есть императивная норма: когда у гражданина прекращается право собственности на квартиру, договор с оператором тоже прекращает действовать. И уведомлять об этом оператора необязательно. Тем более, что счет «Инвис» выставляет в систему «Город», а там видно, что собственник у квартиры сменился.

В правилах оказания телематических услуг связи, утвержденных Правительством РФ, есть пункт, обязывающий абонентов предупреждать оператора о смене собственника жилья, на которое заключен договор, в срок, не превышающий 60 дней. Однако, по словам Круглова, даже если этого не сделать, договор все равно будет считаться расторгнутым, просто оператор может ввести какой-то штраф за несвоевременное оповещение и включить его в договор.

Круглов говорит, что в договоре оператора с абонентом предусмотрено: если клиент перестал платить, компания может приостановить оказание услуг.

Александр Круглов,

юрист:

«Инвис» это право не реализует, им, видимо, экономически выгоднее накапливать долги. Если они оказывают услугу абоненту, то получают условно 50 рублей в месяц, а по суду взыскивают 50 рублей по тарифу и столько же пени. За несколько лет набегают неплохие суммы.

По данным оператора «Инвис», абонентская плата за обслуживание сети сейчас составляет всего 80 рублей в месяц (за пакет обязательных каналов из двух мультиплексов плюс «Катунь24»).

Александр Круглов осенью 2018 года проиграл суд в апелляционной инстанции по делу своей матери Ларисы Кругловой, которая была абонентом «Инвиса». По словам Круглова, она продала квартиру, уведомила об этом оператора, но он продолжал считать ее абонентом.

Юрист намерен оспаривать это решение. А Ирина Гончарова суд выиграла. Причем решающим аргументом стала ссылка на 45 статью закона «О связи», о которой рассказал Круглов.

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