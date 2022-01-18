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Экономика

Барнаульцы хотят получать МРОТ в размере 32,5 тыс. рублей

Жители Барнаула уверены, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 32,5 тыс. рублей, чтобы его можно было назвать комфортным, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на SuperJob.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Напомним, с 1 января 2022 года «минималку» в России официально увеличили на 1098 рублей — до 13 890 рублей.

«Барнаульцы считают, что МРОТ должен быть 32,5 тысячи рублей. Это в 2,5 раза выше, чем реальный минимальный размер оплаты труда. При этом в 2020 году горожане называли меньшую сумму — 31,5 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

Примечательно, что Барнаул вошел в пятерку городов с наименьшими запросами.

Самые скромные желания в Ижевске и Саратове — по 31,6 тыс. рублей. В Перми и Кирове комфортными назвали 32,5 и 32,1 тыс. рублей соответственно.

Наибольший МРОТ хотят в Москве (более 42 тыс. рублей), во Владивостоке (40,5), Хабаровске (38,8), Санкт-Петербурге (38,3), Тюмени (37,6).

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении «минималки» до 31 087 рублей.

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