Барнаульцы хотят получать МРОТ в размере 32,5 тыс. рублей

Жители Барнаула уверены, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 32,5 тыс. рублей, чтобы его можно было назвать комфортным, сообщает « Банкфакс » со ссылкой на SuperJob.

Напомним, с 1 января 2022 года «минималку» в России официально увеличили на 1098 рублей — до 13 890 рублей.

«Барнаульцы считают, что МРОТ должен быть 32,5 тысячи рублей. Это в 2,5 раза выше, чем реальный минимальный размер оплаты труда. При этом в 2020 году горожане называли меньшую сумму — 31,5 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

Примечательно, что Барнаул вошел в пятерку городов с наименьшими запросами.

Самые скромные желания в Ижевске и Саратове — по 31,6 тыс. рублей. В Перми и Кирове комфортными назвали 32,5 и 32,1 тыс. рублей соответственно.

Наибольший МРОТ хотят в Москве (более 42 тыс. рублей), во Владивостоке (40,5), Хабаровске (38,8), Санкт-Петербурге (38,3), Тюмени (37,6).

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении «минималки» до 31 087 рублей.