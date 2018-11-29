Барнаульцы массово распродают фермы для майнинга криптовалют

На сайте объявлений Avito за последние две недели появилось более 30 предложений о продаже ферм для майнинга криптовалюты в Барнауле. Их стоимость — от нескольких тысяч до 1,5 млн рублей. Тенденция характерна для всей России. Ее основная причина — падение курса биткоина. Сейчас он стоит около 4 тыс. долларов, максимальный курс в конце 2017 года составлял более 20 тыс. долларов.

Какие фермы продаются в Барнауле и по чем

Жители Барнаула продают единичные фермы и целые комплексы. Самый дорогой стоит 1,5 млн рублей. В объявлении говорится, что ферма расположена в промышленном здании, которое идеально подходит для ее работы. Оно оборудовано вентиляцией и системой защиты от скачков напряжения. Для обслуживания объекта достаточно одного квалифицированного инженера.

В комплекс входит 16 ферм с 77 видеокартами и необходимым для их работы «железом». Оборудование на гарантии. Стоимость арендой платы — 9 тыс. рублей, счет за электричество в месяц — 65 тыс. рублей. Чистая ежемесячная прибыль фермы — 200 тыс. рублей, срок окупаемости — 10 месяцев. Возраст бизнеса — один год.

Есть также предложение за 1,2 млн рублей, пара за 400−500 тыс. рублей. Основная масса ферм продается по стоимости в диапазоне 100−300 тыс. рублей, есть и более дешевые. Об их доходности в объявлениях ничего не сказано.

Тенденция по России: спрос на фермы для майнинга сильно упал

По данным «Авито», средняя стоимость криптовалютных ферм в России с начала года снизилась на 23% - до 132,6 тыс. рублей, а спрос на них упал на 73%. Количество же объявлений о продаже ферм выросло более чем в три раза.

Эксперты «Авито» объясняют это падением доходности майнинга: владельцы ферм могли разочароваться в добыче дешевеющей криптовалюты и решили избавиться от ставшего лишним оборудования. Вторая причина — исчезновение ореола уникальности: ферма перестала быть технологическим чудом и переходит в разряд привычных устройств.

По мнению Михаила Рязанова, начальника управления автоматизации АлтГУ, основная волна «хайпа» вокруг криптовалют прошла.

Михаил Рязанов,

начальник управления автоматизации АлтГУ:

Я думаю, что криптовалюты никуда не денутся, этот рынок продолжит развиваться, но без резких скачков, плавно. Фермы для майнинга останутся, но там, где низкая стоимость электричества. Не думаю, что в Барнауле будет выгодно этим заниматься. Криптовалюты пока так и не стали ходовыми. Это связано с настороженным отношением к ним многих государств, а также с тем, что обменять их на деньги нелегко. Да и купить на них можно только товары с «черного рынка».

По мнению Рязанова, покупателями оборудования для майнинга могут стать игроманы: «раньше они грустили», а теперь видеокарты можно будет приобрести по приятным ценам.

Вторая категория возможных покупателей — узкий сегмент бизнеса или организаций, которым требуются вычислительные мощности для ИТ-проектов, связанных, например, с 3D-моделированием, сложными расчетами.