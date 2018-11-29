Барнаульцы массово распродают фермы для майнинга криптовалют

Какие фермы продаются в Барнауле и по чем
Жители Барнаула продают единичные фермы и целые комплексы. Самый дорогой стоит 1,5 млн рублей. В объявлении говорится, что ферма расположена в промышленном здании, которое идеально подходит для ее работы. Оно оборудовано вентиляцией и системой защиты от скачков напряжения. Для обслуживания объекта достаточно одного квалифицированного инженера.
В комплекс входит 16 ферм с 77 видеокартами и необходимым для их работы «железом». Оборудование на гарантии. Стоимость арендой платы — 9 тыс. рублей, счет за электричество в месяц — 65 тыс. рублей. Чистая ежемесячная прибыль фермы — 200 тыс. рублей, срок окупаемости — 10 месяцев. Возраст бизнеса — один год.
Есть также предложение за 1,2 млн рублей, пара за 400−500 тыс. рублей. Основная масса ферм продается по стоимости в диапазоне 100−300 тыс. рублей, есть и более дешевые. Об их доходности в объявлениях ничего не сказано.
Тенденция по России: спрос на фермы для майнинга сильно упал
По данным «Авито», средняя стоимость криптовалютных ферм в России с начала года снизилась на 23% - до 132,6 тыс. рублей, а спрос на них упал на 73%. Количество же объявлений о продаже ферм выросло более чем в три раза.
Эксперты «Авито» объясняют это падением доходности майнинга: владельцы ферм могли разочароваться в добыче дешевеющей криптовалюты и решили избавиться от ставшего лишним оборудования. Вторая причина — исчезновение ореола уникальности: ферма перестала быть технологическим чудом и переходит в разряд привычных устройств.
По мнению Михаила Рязанова, начальника управления автоматизации АлтГУ, основная волна «хайпа» вокруг криптовалют прошла.
Михаил Рязанов,
начальник управления автоматизации АлтГУ:
Я думаю, что криптовалюты никуда не денутся, этот рынок продолжит развиваться, но без резких скачков, плавно. Фермы для майнинга останутся, но там, где низкая стоимость электричества. Не думаю, что в Барнауле будет выгодно этим заниматься. Криптовалюты пока так и не стали ходовыми. Это связано с настороженным отношением к ним многих государств, а также с тем, что обменять их на деньги нелегко. Да и купить на них можно только товары с «черного рынка».
По мнению Рязанова, покупателями оборудования для майнинга могут стать игроманы: «раньше они грустили», а теперь видеокарты можно будет приобрести по приятным ценам.
Вторая категория возможных покупателей — узкий сегмент бизнеса или организаций, которым требуются вычислительные мощности для ИТ-проектов, связанных, например, с 3D-моделированием, сложными расчетами.