Барнаульцы прямым голосованием определят, какие общественные пространства благоустроят в 2022 году

Так, на федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая будет организовано голосование, где горожанам на выбор представят 39 общественных пространств для благоустройства.

Жители Барнаула текущей весной определят, какие общественные территории будут благоустроены в краевой столице в 2022 году.

Принять участие в голосовании можно при достижении 14-летнего возраста и наличии постоянной регистрации на территории города.

Голосование привязано к месту регистрации человека — жители Барнаула смогут проголосовать только за свой город. Голосование по отбору территорий для благоустройства устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно будет пройти идентификацию с помощью номера телефона.

В списке для голосования представлены следующие общественные территории:

Зеленый сквер ( на площади Октября , за Государственным художественным музеем Алтайского края); Набережная Речного вокзала; Зеленая зона на пр-кте Строителей ( между домами № 21 и 25); Зеленая зона на ул. Молодежной ( рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина); Аллея на ул. Георгиева, ( от Павловского тракта до ул. Энтузиастов); Сквер «Победы» ( ул.Новосибирская , 16в); Сиреневый бульвар ( ул.Сиреневая , 7); Зеленая зона на ул. Юрина ( от дома № 48 по ул. Островского , до дома № 291 по ул. Юрина); Зеленая зона на ул. Антона Петрова ( между домами № 190 , 194 , 200); Зеленая зона на ул. Германа Титова ( между домами № 17 , 19); Сквер им. А.С.Пушкина; Аллея «Малахитовая» ( ул.50 лет СССР , 27а); Сквер на ул.50 лет СССР , 29; Сквер «40-летия Победы» ( ул.Георгиева , 32); Сквер «Кристалл» ( ул.Малахова , 177е); Площадь Маршала Жукова; Зеленая зона на ул. Попова ( напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова); Аллея на ул. Малахова ( от ул. Юрина до ул. Антона Петрова); Зеленая зона на пр-кте Космонавтов ( от пр-кта Ленина до ул. Попова); Бульвар Медиков ( ул.Юрина , 166а); Зеленая зона на ул. Юрина ( от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна); Зеленая зона на ул. Смирнова ( от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова); Сквер , расположенный в границах ул. Германа Титова , Эмилии Алексеевой , 80 Гвардейской Дивизии , Западной 5-й; Демидовская площадь; Сквер на ул. Аванесова ( от пер. Пожарного до пер. Присягина); Зеленая зона от дома № 33 по пр-кту Строителей до пер. Ядринцева; Зеленая зона на ул. Малахова , 113; Зеленая зона на ул. Малахова , 116; Парк «Юбилейный» ( расположенный между ул. Гущина , ул. Малахова , ул. Речной 3-й , ул. Чеглецова , ул. Северо-Западной); Зеленая зона , расположенная у здания на ул. Молодежной , 5; Обской бульвар; Проезд Полюсный ( от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному); Аллея «Радужная» ( расположенная по Малому Павловскому тракту , от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев); Зеленая зона на ул. Лазурной , 4; Сквер на ул. Шумакова , 17а; Площадь Народная ( ул.Попова , 88а); Сквер «Ротонда» ( пр-кт Комсомольский , 73); Зеленая зона , расположенная между домами № 55а , 67 , по пр-кту Красноармейскому; Парк культуры и отдыха «Центральный» ( пр-кт Социалистический , 11).

По итогам голосования в Барнауле будут отобраны два объекта для благоустройства в 2022 году. Работы будут финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».