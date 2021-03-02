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Барнаульцы прямым голосованием определят, какие общественные пространства благоустроят в 2022 году

Жители Барнаула текущей весной определят, какие общественные территории будут благоустроены в краевой столице в 2022 году.

Так, на федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая будет организовано голосование, где горожанам на выбор представят 39 общественных пространств для благоустройства.

Благоустройство.
Благоустройство.
barnaul.org

Принять участие в голосовании можно при достижении 14-летнего возраста и наличии постоянной регистрации на территории города.

Голосование привязано к месту регистрации человека — жители Барнаула смогут проголосовать только за свой город. Голосование по отбору территорий для благоустройства устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно будет пройти идентификацию с помощью номера телефона.

В списке для голосования представлены следующие общественные территории:

  1. Зеленый сквер (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);
  2. Набережная Речного вокзала;
  3. Зеленая зона на пр-кте Строителей (между домами № 21 и 25);
  4. Зеленая зона на ул. Молодежной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина);
  5. Аллея на ул. Георгиева, (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);
  6. Сквер «Победы» (ул.Новосибирская, 16в);
  7. Сиреневый бульвар (ул.Сиреневая, 7);
  8. Зеленая зона на ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского, до дома № 291 по ул. Юрина);
  9. Зеленая зона на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200);
  10. Зеленая зона на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19);
  11. Сквер им. А.С.Пушкина;
  12. Аллея «Малахитовая» (ул.50 лет СССР, 27а);
  13. Сквер на ул.50 лет СССР, 29;
  14. Сквер «40-летия Победы» (ул.Георгиева, 32);
  15. Сквер «Кристалл» (ул.Малахова, 177е);
  16. Площадь Маршала Жукова;
  17. Зеленая зона на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова);
  18. Аллея на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
  19. Зеленая зона на пр-кте Космонавтов (от пр-кта Ленина до ул. Попова);
  20. Бульвар Медиков (ул.Юрина, 166а);
  21. Зеленая зона на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);
  22. Зеленая зона на ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
  23. Сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;
  24. Демидовская площадь;
  25. Сквер на ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);
  26. Зеленая зона от дома № 33 по пр-кту Строителей до пер. Ядринцева;
  27. Зеленая зона на ул. Малахова, 113;
  28. Зеленая зона на ул. Малахова, 116;
  29. Парк «Юбилейный» (расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной);
  30. Зеленая зона, расположенная у здания на ул. Молодежной, 5;
  31. Обской бульвар;
  32. Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному);
  33. Аллея «Радужная» (расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);
  34. Зеленая зона на ул. Лазурной, 4;
  35. Сквер на ул. Шумакова, 17а;
  36. Площадь Народная (ул.Попова, 88а);
  37. Сквер «Ротонда» (пр-кт Комсомольский, 73);
  38. Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67, по пр-кту Красноармейскому;
  39. Парк культуры и отдыха «Центральный» (пр-кт Социалистический, 11).

По итогам голосования в Барнауле будут отобраны два объекта для благоустройства в 2022 году. Работы будут финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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