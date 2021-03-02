Барнаульцы прямым голосованием определят, какие общественные пространства благоустроят в 2022 году

Принять участие в голосовании можно при достижении 14-летнего возраста и наличии постоянной регистрации на территории города.
Голосование привязано к месту регистрации человека — жители Барнаула смогут проголосовать только за свой город. Голосование по отбору территорий для благоустройства устроено максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги, также можно будет пройти идентификацию с помощью номера телефона.
В списке для голосования представлены следующие общественные территории:
- Зеленый сквер (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края);
- Набережная Речного вокзала;
- Зеленая зона на пр-кте Строителей (между домами № 21 и 25);
- Зеленая зона на ул. Молодежной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина);
- Аллея на ул. Георгиева, (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);
- Сквер «Победы» (ул.Новосибирская, 16в);
- Сиреневый бульвар (ул.Сиреневая, 7);
- Зеленая зона на ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского, до дома № 291 по ул. Юрина);
- Зеленая зона на ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194, 200);
- Зеленая зона на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19);
- Сквер им. А.С.Пушкина;
- Аллея «Малахитовая» (ул.50 лет СССР, 27а);
- Сквер на ул.50 лет СССР, 29;
- Сквер «40-летия Победы» (ул.Георгиева, 32);
- Сквер «Кристалл» (ул.Малахова, 177е);
- Площадь Маршала Жукова;
- Зеленая зона на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова);
- Аллея на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
- Зеленая зона на пр-кте Космонавтов (от пр-кта Ленина до ул. Попова);
- Бульвар Медиков (ул.Юрина, 166а);
- Зеленая зона на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);
- Зеленая зона на ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
- Сквер, расположенный в границах ул. Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;
- Демидовская площадь;
- Сквер на ул. Аванесова (от пер. Пожарного до пер. Присягина);
- Зеленая зона от дома № 33 по пр-кту Строителей до пер. Ядринцева;
- Зеленая зона на ул. Малахова, 113;
- Зеленая зона на ул. Малахова, 116;
- Парк «Юбилейный» (расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной);
- Зеленая зона, расположенная у здания на ул. Молодежной, 5;
- Обской бульвар;
- Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по проезду Полюсному);
- Аллея «Радужная» (расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);
- Зеленая зона на ул. Лазурной, 4;
- Сквер на ул. Шумакова, 17а;
- Площадь Народная (ул.Попова, 88а);
- Сквер «Ротонда» (пр-кт Комсомольский, 73);
- Зеленая зона, расположенная между домами № 55а, 67, по пр-кту Красноармейскому;
- Парк культуры и отдыха «Центральный» (пр-кт Социалистический, 11).
По итогам голосования в Барнауле будут отобраны два объекта для благоустройства в 2022 году. Работы будут финансироваться за счет бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».