Барнаульцы сравнили две квитанции с разницей в 10 лет и поссорились

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » сравнили с «новыми» расценками сумму, которую жильцы одной и той же квартиры отдавали за крышу над головой в предыдущем десятилетии.

«Наглядный пример того, как наш рубль обесценился за 10 лет! Перед вами две квитанции — за 2006 год и 2016-й. Квартира одна и та же», — говорится в сообщении.

Местные аналитики отметили, что в 2006 году, если сложить две суммы в квитанции, получается 550 с лишним рублей.

Квитанция , 2006 год. Барнаул. vk.com/barneos22.

В платежке за 2016 год — 7 тысяч рублей с лишним. Рост, как отметили барнаульцы, колоссальный.

Квитанция , 2016 год. Барнаул. vk.com/barneos22.

«А в квитанцию в 2020-м вообще страшно заглядывать», — пришли к выводу аналитики.

В комментариях к сравнительному анализу жители Барнаула разделились, как говорится, на два лагеря. Для одних разница объяснима и некритична, для других — шокирующая.

При этом каждый имеет свои доводы. Так, к примеру, предлагают сравнить доходы за соответствующие годы. Но тут выяснилось страшное — у некоторых сейчас зарплата ниже, чем была в 2006 году.

Впрочем, у подавляющего большинства зарплата выросла, но если рассматривать в привязке к доллару, то стала ниже более чем в два раза.

«В 2007 году работал на стройке за 20 тысяч и это была охренительная зарплата, но самый капец — это и сегодня, спустя 13 лет, вполне неплохая зарплата», — отмечает Виктор.

«Квитанцошный» заговор

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Некоторые пригляделись к строкам в квитанциях и разглядели, что количество проживающих выросло. Правда, на что влияет такое количество — также стало предметом для дискуссий.

Цены за отопление, особенно указанные месяцы, тоже вызвали массу вопросов по теме «а можно ли такое сравнивать».

«Месяцы разные. Сравнение некорректное», — указала Анна.

Примечательно, что платежку за 2016 год похвалили за адекватное оформление — якобы сейчас «все поразделили и всякое включили», что люди не понимают каждый раз эти цифры.

А вот старый документ — подозрительный, как мужчина с тростью на лавочке, сидящий с газетой с двумя дырками для глаз.

«Первая — сальдовая квитанция, вроде. То есть, неоплаченные остатки», — отметил барнаулец с ником Рыжий слон.

Нашлись и те, кто и вовсе посчитал квитанцию 2006 года «полным фейком», которую распечатали, чтобы вбросить в соцсети и «раскачать лодку» во времена пусть и не самой стабильной, но все же стабильности.