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Экономика

Бастрыкин рассказал, как в Роскосмосе воруют миллиарды

Следователи выявили миллиардные хищения в госкорпорации «Роскосмос», заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщили «РИА Новости».

Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Выступая на Международном молодежном юридическом форуме, он подчеркнул, что работа следователей идет уже «лет пять, и конца и края не видно».

Александр Бастрыкин,
председатель Следственного комитета России:

«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант».

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация помогает СК в расследовании хищений в отрасли. В том числе, сама инициирует проверки и передает документы следственным органам.

В «Роскосмосе» также уточнили, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия.

О хищениях в госкорпорации ранее заявляли и в Генпрокуратуре.

Так, глава надзорного ведомства Юрий Чайка 9 апреля направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху» предприятиях были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.

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