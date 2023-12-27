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Бдительность сотрудников Сбера и технологии искусственного интеллекта спасают деньги сибиряков от мошенников

Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников в офисах Сбера с начала 2023 года удалось предотвратить хищение средств 144 сибиряков на общую сумму свыше 137 млн рублей — об этом сообщил на пресс-конференции председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев.

Сбербанк.
Сбербанк.
Источник: Пресс-служба ПАО Сбербанк.

Деньги от киберпреступников в Сбере защищают и с помощью самых передовых технологий. Поскольку преобладающую часть преступлений совершают телефонные мошенники, в банке сделали акцент на развитие системы фрод-мониторинга, предполагающей блокировку сомнительных операций. Кроме того, с помощью современных технологий выявляются звонки, совершаемые с подозрительных номеров.

Всего в 2023 году по всей России Сбербанк не дал украсть мошенникам примерно 200 млрд рублей у своих клиентов.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Я благодарю наших сотрудников за бдительность при работе с людьми, неравнодушие к ним и индивидуальный подход к каждому клиенту. Эти качества позволяют выявлять ситуации, когда человек оказался под влиянием мошенников и нуждается в нашей помощи для того, чтобы выйти из-под влияния и сохранить свои деньги.

Антифрод-платформа собственной разработки Сбера использует более 100 моделей искусственного интеллекта. На платформе проходят мониторинг все операции клиентов банка во всех каналах обслуживания и анализируется более 370 млн событий в сутки.

Благодаря бдительности сотрудников и использованию новейших технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, Сберу удается предотвращать 99,6% (это один из самых высоких показателей в мире) случаев мошенничества в отношении своих клиентов, причем даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги мошенникам.

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  • ПАО Сбербанк

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